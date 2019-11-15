"Спасение от гаджетов": меценат из Швейцарии отремонтировал школьный спортзал в Эшере

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие спортзала в средней школе села Верхняя Эшера прошло в пятницу 15 ноября.

По словам директора школы Рузанны Шларба, открытие спортзала стало большим событием для школы, несмотря на то, что в ней обучаются всего 20 человек.

"Для кого-то это может показаться малым количеством, но мы гордимся и этим, потому что у нас золотые дети. В новом спортзале мы обязательно будем заниматься всеми видами спорта, тренироваться, так как наши дети принимают участие в районных спартакиадах и занимают призовые места", - отметила она.

Восстановление спортзала стало возможным благодаря финансовой помощи жителя села Верхняя Эшера Манфреда Петрича, который переехал в Абхазию из Швейцарии пять лет назад. Для мецената школьный спортзал не первый проект. Ранее он на свои деньги установил пластиковые окна в школе, купил школьной команде по футболу форму, провел воду в несколько соседских домов и даже оплатил гастроли Абхазского государственного театра.

"Меня очень расстраивало, что дети учатся в таких условиях и не могут заниматься спортом. А я считаю, что это очень важно, чтобы отвлечь современных детей от гаджетов и занять их чем-то полезным", - считает меценат.

Ремонт спортзала был начат в июле. Строители поменяли протекающую крышу здания, пол, провели фасадные работы, были построены душевые кабины и уборные. Всего на ремонт здания было потрачено более одного миллиона рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие спортзала в верхне-эшерской школе

"Сегодня был прекрасный день. Я видел улыбки на лицах детей, видел, как они радовались, что теперь у них есть спортзал, и это делает меня счастливым. И я понимаю, что принял правильное решение, ведь нужно вкладываться в будущее детей", - отметил Петрич.

По словам мецената, проблема Абхазии заключается в том, что инвесторы не вкладывают деньги в развитие регионов республики. Все вложения иностранных компаний и лиц уходят в столицу, отметил он. Швейцарский меценат признался, что планирует и дальше вкладываться в развитие инфраструктуры уже ставшего для него родного села.

Президент Джон Кеннеди как-то сказал:

"Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны". И я думаю, по такому принципу должны жить все жители Абхазии, а я могу стать для них примером", - добавил Манфред Пертич.

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