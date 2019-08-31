Около трех тысяч первоклассников пойдут в школы Абхазии в 2019 году

Всего в 2019 году в средних общеобразовательных учреждениях Абхазии будут обучаться более 27 тысяч школьников.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В 2019 году в средние общеобразовательные школы Абхазии пойдут 2 795 первоклассников, сообщила в интервью Sputnik заместитель министра образования Абхазии Медея Ченгелия.

По словам замминистра, в этом году первоклассников готовы принять 155 школ республики. Всего в 2019 году в школах будут обучаться более 27 тысяч детей.

"Все школы готовы принять учащихся. Есть школы, в которых проведен капитальный ремонт и их состояние намного лучше других. Но везде проделаны косметические ремонты, в том числе в районах с помощью средств администраций", - отметила Ченгелия.

Ченгелия отметила, что в прошлом году в первый класс пошли 3061 первоклассников.

"Но сравнивать эти цифры сейчас мы не сможем, потому что данные будут поступать вплоть до 10 сентября", - объяснила она.

В 2019 году учебный год в Абхазии начнется в понедельник 2 сентября.

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