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Смертельная авария произошла на трассе Ингур-Псоу

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Сигнал о происшествии поступил в пожарную часть города Очамчыра в 21:50. На место происшествия выехали пожарное и спасательное подразделения.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла на трассе Ингур-Псоу в районе села Араду Очамчырского района вечером 15 ноября, сообщает МЧС Абхазии.

"Автомобиль BMW при движении по шоссе столкнулся с коровой, а затем врезался в дерево на обочине дороги. От удара машина загорелась", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате происшествия погиб 27-летний водитель автомобиля.

Прибывшие спасатели ликвидировали пламя, разрезали автомобиль с помощью спецоборудования и извлекли тело водителя из машины.

Смертельная авария произошла на трассе Ингур-Псоу
© Facebook/МЧС РА
Смертельная авария произошла на трассе Ингур-Псоу

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Теги:
Абхазия, ДТП


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