Смертельная авария произошла на трассе Ингур-Псоу

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла на трассе Ингур-Псоу в районе села Араду Очамчырского района вечером 15 ноября, сообщает МЧС Абхазии.
"Автомобиль BMW при движении по шоссе столкнулся с коровой, а затем врезался в дерево на обочине дороги. От удара машина загорелась", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В результате происшествия погиб 27-летний водитель автомобиля.
Прибывшие спасатели ликвидировали пламя, разрезали автомобиль с помощью спецоборудования и извлекли тело водителя из машины.
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