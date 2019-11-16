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Ликвидация пожаров. Архивное фото

Вертолет МЧС России сбросил 100 тонн воды для тушения пожара на Сухумском перевале

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Вертолет оснащен специальным водозаборным устройством, способным забирать из открытого источника воду в объеме не менее пяти тонн. Воду для тушения пожара спасатели берут из озера Амткял.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. К настоящему времени вертолет Ми-8 МЧС России совершил 20 вылетов для тушения очагов пожара на Сухумском перевале, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"За один вылет вертолет сбрасывает пять тонн воды. Работы по тушению пожара будут проходить сегодня допоздна и продолжатся завтра", - уточнили в ведомстве.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. По приблизительным данным, охвачено около ста гектаров Сухумского перевала. В основном, горит сухая листва и трава.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете место возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

Вертолет МЧС России прибыл в Абхазию в пятницу 15 ноября и совершил первый вылет в субботу 16 ноября. К 10:00 утра вертолету МЧС удалось потушить очаги пожара вблизи села Азанта Гулрыпшского района.

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