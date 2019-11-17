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Задымление произошло в Сухумском и Гагрском районах из-за лесных пожаров в Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Вертолет МЧС России для помощи в тушении пожаров прибыл в Абхазию в пятницу 15 ноября. В субботу он совершил первый вылет в район Ткуарчала.

СУХУМ, 17 – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухумском районе произошло задымление из-за пожаров в горной части республики, рассказали Sputnik в МЧС Абхазии.

"Сейчас вертолет МЧС Абхазии Ми-2 ведет мониторинг, совершает облет, российский вертолет Ми-8 в Ткуарчалском районе тушит пожар, также тушение будет производиться в горной части в районе Гагры, Гудауты и Сухума", - отметили в ведомстве.

По свидетельству очевидцев, задымление наблюдается и в Гагре.

Общая площадь пожаров составляет около 7-8 тысяч гектаров. "Площадь пожаров не сокращается, она увеличивается, изначально территория охваченная огнем составляла около 4-5 тысяч гектаров", - сообщили в МЧС.

© Sputnik
Задымление в Гагре

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. В основном, горит сухая листва и трава.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник облетел на вертолете места возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

Вертолет МЧС России прибыл в Абхазию в пятницу 15 ноября и совершил первый вылет в субботу 16 ноября. К 10:00 утра вертолету МЧС удалось потушить очаги пожара вблизи села Азанта Гулрыпшского района.

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Теги:
Абхазия, лесные пожары


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