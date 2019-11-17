"Амфибия" летит на помощь: Россия направит Бе-200 для тушения пожаров в Абхазии

Абхазия попросила Россию оказать дополнительную помощь в тушение пожаров в республике, с субботы к тушению приступил вертолет Ми-8.

СУХУМ, 17 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство по чрезвычайным ситуациям России отправит самолет Бе-200, на тушение пожаров в горной части Абхазии, рассказали Sputnik в МЧС республики.

"Самолет вылетит из ростовского аэропорта в 11:30 и ориентировочно приземлится в Сухумском аэропорту в 13 часов, мы готовы его принять", - отметили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили о том, что абхазская сторона направила запрос в Россию об оказании дополнительной помощи для тушения пожаров в республике.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября.

Леса горят в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания составляет около 7-8 тысяч гектаров.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили неделю назад, 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. В основном, горит сухая листва и трава.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете места возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. В основном применяется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, охране водных поверхностей. По ряду летно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.

Читайте также: