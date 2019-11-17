Принимаем, взвешиваем, платим: около тонны мраморного клопа собрали в Абхазии

Прием клопа продолжится до конца года, за килограмм вредителя по-прежнему можно получить одну тысячу рублей.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Около тонны коричневого мраморного клопа собрано в Абхазии с начала ноября, сказал в интервью радио Sputnik сотрудник Государственного комитета по сельскому хозяйству Дмитрий Хагуш.

"Официально о сборе мраморного клопа по республике было объявлено первого ноября. Начальники сельхозуправлений районов обзванивали глав администраций сел и рассказали о том, что будет прием клопа. Затем главы сел узнают у населения, сколько вредителей собрано, если цифры превышают 200 килограмм в одном районе, то можно ехать принимать", - рассказал специалист.

Он напомнил, что весной этого года в Абхазии проводился сбор мраморного клопа, в котором приняли участие многие жители республике.

"И на этот раз активность людей очень высокая, мы даже были удивлены, насколько граждане подошли серьезно к сбору вредителей. Есть люди, которые собирают более 60 или 70 килограммов клопа", - проинформировал Хагуш.

Первый прием мраморного клопа этой осенью провели в Очамчыре 8 ноября, там жители собрали около 500 килограммов вредителя. Затем, комиссия по приему клопа отправилась в Ткуарчалский район, где было сдано такое же количество вредителя.

"Мы принимаем вредителей, взвешиваем, потом оплачиваем тысячу рублей за килограмм клопа. Затем все складывается в контейнер, приезжает грузовая машина, отвозим собранное на полигон, сжигаем. Все это актируется, снимается видео, фотоматериал", - сказал он.

Следующий район, где пройдет прием мраморного клопа – Галский. "Скорее всего, на следующей неделе пройдет прием клопа", - говорит Дмитрий Хагуш.

27 февраля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением, Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплате денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей. Первый этап сбора механического клопа был проведен в апреле.

Всего на данные мероприятия из бюджета страны было выделено семь миллионов рублей.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, но может и вредить также овощным и зерновым.

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