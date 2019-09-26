Война с вредителями: как в Абхазии борются с клопом и американской бабочкой

В Абхазии пройдет второй этап механического сбора мраморного клопа. Несмотря на то, что вредителя стало меньше, он все еще наносит ущерб сельскохозяйственным культурам республики. Еще одна головная боль абхазских крестьян – американская белая бабочка.

Специалисты рассказали, как будет проводиться дальнейшая борьба против коричневого мраморного клопа в республике и при каких обстоятельствах в следующем году американской белой бабочки в стране станет меньше.

Sputnik.

Борьба с клопом продолжится

Заместитель министра сельского хозяйства Абхазии, председатель рабочей группы по приему и оплате механического сбора клопа Артуш Сарибекян напомнил, что на механический сбор мраморного клопа в 2019 году было выделено семь миллионов рублей.

"Первый этап мы провели. Это более трех миллионов рублей. Когда клоп пойдет на зимовку, к концу октября - началу ноября, мы будем предлагать продолжить работу по механическому сбору клопа", - сказал он.

Возможно, не все выделенные средства на механический сбор клопа будут потрачены, так как количество вредителя сократилось, не исключил заместитель Минсельхоза республики.

"Мероприятия, которые проводились, и соответствующие погодные условия способствовали улучшению ситуации, по крайней мере увеличения количества клопа не наблюдается", - подчеркнул Артуш Сарибекян.

На первом этапе механически было собрано более трех тонн вредителя, но на втором такого количества не ожидается, сказал специалист.

"Я думаю, что по результатам второго этапа будет собрано от одной до двух тонн. Традиционно больше внимания будем обращать на Очамчырский, Галский и Ткуарчалский районы, потому что в основном вредитель распространен там. Но и в Гудаутском районе мраморный клоп получил довольно широкое распространение, скорее всего и там поработаем", - заметил замминистра.

Об американской бабочке

Начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия рассказал, что американская белая бабочка проникла в Абхазию несколько десятилетий назад, сильные очаги распространения стали появляться в начале 2000-х годов, поэтому у Минсельхоза есть опыт борьбы с вредителем.

"В прошлом году началось поражение в Гудаутском районе, также в Гулрыпшском, Очамчырском районах. При первых признаках появления белой бабочки (паутинные гнезда на деревьях – ред.) желательно уничтожать паутинные гнезда механическим путем. Это срезание и обязательное сжигание частей растения", - подчеркнул Герия.

В данное время вредителя не видно, насекомое уходит в диапаузу (пассивный период жизненного цикла насекомых - ред.), гусеницы окукливаются, рассказал специалист.

"Все зависит от природных факторов, повторится нашествие бабочек в будущем году или пойдет на спад, сказать сложно. Минсельхоз закупал препарат, который предназначен для уничтожения этого вредителя. Взрослые гусеницы, которые уходят на окукливание, слабо уязвимы к химическим средствам. Обработки были проведены на площадях порядка 10-15 тысяч гектаров, обрабатывалась трасса, хозяйства в Гудаутском, Гулрыпшском и Сухумском районах", - сказал он.

У американской белой бабочки всего четыре возраста. Начиная от первого до третьего возраста – это срок в три недели развития гусеницы.

"Тогда проведение опрыскивания дает положительный эффект. Надо понимать, что уничтожив одно паутинное гнездо, можно пресечь поражение гектара близлежащей территории зеленой растительности", - заметил Владимир Герия.

Американская белая бабочка обитает в Абхазии постоянно, однако вспышки распространения наблюдаются с определенной периодичностью, отметил специалист.

"На обработанных растениях американская бабочка не появляется на будущий год. Однако, исходя из того, что питательной среды для нее предостаточно, проведенные обработки вряд ли остановят распространение бабочки в будущем", - подчеркнул Герия.

Холодная зима отрицательно влияет на дальнейшее распространение популяции бабочки, уверен Герия. Перепады температур и смена засушливых периодов с осадками на протяжении весны и начала лета также "бьет" по популяции вредителя, проинформировал он.

Американская бабочка – опасный карантинный вредитель. На Черноморском побережье Абхазии она появилась в 1960-х годах, но пик ее распространения пришелся на 1980-е годы, когда было повреждено большинство сельскохозяйственных культур Абхазии.

Бабочка представляет опасность для 300 видов растений. В Абхазии она размножается и наносит вред груше, яблоне, шелковице, черешне, сливе, ореху, персику и многим другим.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.

Читайте также: