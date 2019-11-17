МЧС: площадь лесных пожаров в Абхазии сокращается

Прилетевший на тушение пожаров в Абхазии самолет-амфибия Бе-200 принадлежащий МЧС России, 17 ноября выполнил четыре вылета.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Площадь лесных пожаров в горной части республики сокращается, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Самолет Бе-200 МЧС России, вместимость которого 12 тонн воды, совершил четыре вылета для тушения пожаров в Гагрском районе. Вертолет Ми-8 вместимостью 5 тонн воды выполнил 41 вылет в Сухумском и Гудаутском районах", - сообщили в МЧС.

Ранее МЧС Абхазии сообщало о том, что площадь лесных пожаров может составлять от 7 до 11 тысяч гектаров. Из них около 15-20% уже потушено.

Пожар в лесах Абхазии затронул Псху-Гумистинский заповедник на перевале Доу, но там уже удалось справиться с огнем.

"Спасение в том, что это не верховой пожар, он не наносит вреда крупномерному древостою, конечно, молодняк в таких пожарах страдает. Пожар на Псху-Гумистинском заповеднике уже потушен", - отметил Савелий Читанава.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили неделю назад, 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли.

МЧС республики обратилось к российским коллегам с просьбой помочь в тушение лесных пожаров с помощью спецавиации.

16 ноября российский вертолет Ми-8 совершил первый вылет. В воскресенье для борьбы с огнем в республику прибыл самолет-амфибия Бе-200.

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