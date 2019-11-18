"Угарный" режим: врач рассказала, как обезопасить себя во время смога

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Людям, которые живут в непосредственной близости от лесных пожаров, лучше всего временно покинуть свои дома, сказала на радио Sputnik врач-пульмонолог Шазина Хурхумал.
"Людям лучше всего покинуть места большой концентрации дыма, который возникает из-за лесных пожаров в горах Абхазии. Это самый лучший способ защитить себя от отравления углекислым газом. Также жителей сел, которые расположены в непосредственной близости от очага возгорания, можно обеспечить специальными масками. Но если у человека уже есть признаки интоксикации, то ему маска не поможет. Маски можно использовать в целях профилактики. Но и их нужно менять каждые два часа", – отметила Хурхумал.
По ее словам, из-за смога особенно трудно приходится людям с заболеваниями дыхательных путей, но плохо почувствовать себя может любой человек. Головокружение, тошнота, нехватка воздуха – признаки отравления углекислым газом.
"Все зависит от концентрации, в каком количестве человек вдохнет дым. Если человек, который находится в задымленном месте, чувствует головокружение, одышку, нехватку воздуха, кашель, першение в горле, то ему нужно поменять локацию, поехать в другое место", – добавила врач-пульмонолог.
При смоге также рекомендуется:
- не проветривать дом, открывая форточку, вместо этого лучше использовать кондиционер
- регулярно проводить влажную уборку, мыть полы солевыми растворами
- чаще полоскать рот и пить больше воды
- при выходе на улицу можно использовать влажные марлевые повязки
- курильщикам же рекомендуют отказаться от пагубной привычки или хотя бы уменьшить число выкуриваемых сигарет
- для снижения токсического действия компонентов дыма и гари необходимо пить натуральные соки и есть фрукты, в которых содержатся антиоксиданты.
Одним из самых опасных компонентов смога является монооксид углерода (СО). Это токсичный углекислый газ, препятствующий переносу кровью кислорода. Кроме того, при смоге в воздухе увеличивается содержание пыли, токсических веществ, в том числе солей тяжелых металлов, что может крайне пагубно сказаться на состоянии даже здоровых людей, не говоря уже об аллергиках, астматиках, людях страдающих хроническими бронхо-легочными заболеваниями.
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