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"Угарный" режим: врач рассказала, как обезопасить себя во время смога

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В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (25)
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Sputnik Абхазия

В Абхазии уже больше недели горят леса, из-за пожаров смог ощущается в Сухуме, Гагре, Гудауте, Новом Афоне и других городах и селах.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Людям, которые живут в непосредственной близости от лесных пожаров, лучше всего временно покинуть свои дома, сказала на радио Sputnik врач-пульмонолог Шазина Хурхумал.

© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
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"Людям лучше всего покинуть места большой концентрации дыма, который возникает из-за лесных пожаров в горах Абхазии. Это самый лучший способ защитить себя от отравления углекислым газом. Также жителей сел, которые расположены в непосредственной близости от очага возгорания, можно обеспечить специальными масками. Но если у человека уже есть признаки интоксикации, то ему маска не поможет. Маски можно использовать в целях профилактики. Но и их нужно менять каждые два часа", – отметила Хурхумал.

По ее словам, из-за смога особенно трудно приходится людям с заболеваниями дыхательных путей, но плохо почувствовать себя может любой человек. Головокружение, тошнота, нехватка воздуха – признаки отравления углекислым газом. 

"Все зависит от концентрации, в каком количестве человек вдохнет дым. Если человек, который находится в задымленном месте, чувствует головокружение, одышку, нехватку воздуха, кашель, першение в горле, то ему нужно поменять локацию, поехать в другое место", – добавила врач-пульмонолог.

При смоге также рекомендуется:

  • не проветривать дом, открывая форточку, вместо этого лучше использовать кондиционер
  • регулярно проводить влажную уборку, мыть полы солевыми растворами
  • чаще полоскать рот и пить больше воды
  • при выходе на улицу можно использовать влажные марлевые повязки
  • курильщикам же рекомендуют отказаться от пагубной привычки или хотя бы уменьшить число выкуриваемых сигарет
  • для снижения токсического действия компонентов дыма и гари необходимо пить натуральные соки и есть фрукты, в которых содержатся антиоксиданты.

Одним из самых опасных компонентов смога является монооксид углерода (СО). Это токсичный углекислый газ, препятствующий переносу кровью кислорода. Кроме того, при смоге в воздухе увеличивается содержание пыли, токсических веществ, в том числе солей тяжелых металлов, что может крайне пагубно сказаться на состоянии даже здоровых людей, не говоря уже об аллергиках, астматиках, людях страдающих хроническими бронхо-легочными заболеваниями.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (25)


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