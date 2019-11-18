"Угарный" режим: врач рассказала, как обезопасить себя во время смога

В Абхазии уже больше недели горят леса, из-за пожаров смог ощущается в Сухуме, Гагре, Гудауте, Новом Афоне и других городах и селах.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Людям, которые живут в непосредственной близости от лесных пожаров, лучше всего временно покинуть свои дома, сказала на радио Sputnik врач-пульмонолог Шазина Хурхумал.

"Людям лучше всего покинуть места большой концентрации дыма, который возникает из-за лесных пожаров в горах Абхазии. Это самый лучший способ защитить себя от отравления углекислым газом. Также жителей сел, которые расположены в непосредственной близости от очага возгорания, можно обеспечить специальными масками. Но если у человека уже есть признаки интоксикации, то ему маска не поможет. Маски можно использовать в целях профилактики. Но и их нужно менять каждые два часа", – отметила Хурхумал.

По ее словам, из-за смога особенно трудно приходится людям с заболеваниями дыхательных путей, но плохо почувствовать себя может любой человек. Головокружение, тошнота, нехватка воздуха – признаки отравления углекислым газом.

"Все зависит от концентрации, в каком количестве человек вдохнет дым. Если человек, который находится в задымленном месте, чувствует головокружение, одышку, нехватку воздуха, кашель, першение в горле, то ему нужно поменять локацию, поехать в другое место", – добавила врач-пульмонолог.

При смоге также рекомендуется:

не проветривать дом, открывая форточку, вместо этого лучше использовать кондиционер

регулярно проводить влажную уборку, мыть полы солевыми растворами

чаще полоскать рот и пить больше воды

при выходе на улицу можно использовать влажные марлевые повязки

курильщикам же рекомендуют отказаться от пагубной привычки или хотя бы уменьшить число выкуриваемых сигарет

для снижения токсического действия компонентов дыма и гари необходимо пить натуральные соки и есть фрукты, в которых содержатся антиоксиданты.

Одним из самых опасных компонентов смога является монооксид углерода (СО). Это токсичный углекислый газ, препятствующий переносу кровью кислорода. Кроме того, при смоге в воздухе увеличивается содержание пыли, токсических веществ, в том числе солей тяжелых металлов, что может крайне пагубно сказаться на состоянии даже здоровых людей, не говоря уже об аллергиках, астматиках, людях страдающих хроническими бронхо-легочными заболеваниями.

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