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Молоко, мед и мясо: опасные продукты из Абхазии не пропустили в Россию

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Задержанные на границе продукты, отправили обратно в Абхазию. Из России в республику не дали вывезти удобрения на основе птичьего помета.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. На российско-абхазской границе задержано более 39 килограммов недоброкачественных и опасных для здоровья человека товаров, сообщает Южное управление Россельхознадзора России.

С начала месяца в ручной клади на МАПП "Адлер" было задержано восемь партий молочной продукции (20 кг), три партии меда (8 кг), две партии мяса (4 кг) и три партии рыбы (6,5 кг).

"Кроме того, при экспортных операциях возвращена в адрес отправителя одна партия (15000 кг.) органических удобрений марки "Гринекс", произведенных из птичьего помета. На данный подконтрольный товар отсутствовало разрешение на вывоз из Российской Федерации, а также ветеринарно-сопроводительные документы", - отметили в Россельхознадзоре.

Там уточнили, что нарушения были выявлены сотрудниками обособленного подразделения МАПП "Адлер" Южного межрегионального управления Россельхознадзора, которые регулярно проводят работу "по недопущению ввоза в ручной кладе и багаже (для личного пользования) физическими лицами подконтрольных товаров с территории Республики Абхазия".

Несмотря на то, что в пункте пропуска были установлены стенды, информирующие о запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации продуктов животного происхождения, рыбы, продуктов пчеловодства, нарушения выявляются регулярно, заключили в Россельхознадзоре.

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