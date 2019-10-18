Эпатажный контрабандист: ярко-красный Hyundai с сигаретами задержан на Псоу

За сокрытие товаров с использованием тайников при перемещении через границу нарушителям грозит крупный штраф - от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, а также конфискация самого товара и автомобиля.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. На границе Абхазии и России задержаны очередные машины с тайниками сигарет, на этот раз один из контрабандистов попытался вывезти незаконный товар на автомобиле "кричащей" раскраски, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Поздно ночью 16 октября на таможенном посту МАПП Адлер был задержан ярко-красный Hyundai Solaris 2012 года выпуска.

"В иномарке цвета красный гранат, не вписывающейся в стандартный образ авто, перевозящее контрабанду (обычно это старые, невзрачные отечественные автомобили) таможенники нашли также множество тайников с незаконным товаром", - рассказали в таможне Сочи.

Сигареты были спрятаны под рулевой колонкой, в бардачке, вместо фильтра кондиционера, в салоне в передних и задних спинках сидений под чехлами, под обшивкой багажника, в заднем бампере. Всего таможенники изъяли 700 пачек сигарет без акцизных марок.

В тот же день был задержан и еще один автомобиль с контрабандой. Автомобиль ВАЗ "21083" также прибыл из Абхазии.

"Досмотрев автомобиль с привлечением специалиста-кинолога со служебной собакой лабрадором-ретривером по кличке «Ундина Морская Царица» таможенники обнаружили в "Ладе" множество тайников", - сообщили в таможне.

Сигареты были спрятаны под обшивкой кузова автомобиля, в конструктивных полостях, в районе второго ряда сидений, а также под обшивкой крыши. Всего было найдено 100 блоков сигарет без акцизных марок.

Водитель, неработающий 29-летний гражданин Абхазии, пояснил, что перемещаемые им товары он приобрел в Абхазии в коммерческих целях.

Сигареты и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.

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