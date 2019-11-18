Срочный вылет: сломавшую ногу жительницу села Ажара доставили в Гал на вертолете

Сейчас женщина проходит курс лечения в Галской районной больнице, ее состояние оценивается как стабильное.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сотрудники МЧС Абхазии эвакуировали на вертолете жительницу горного села Ажара в Кодорском ущелье, которая упала и сломала ногу, сообщили в МЧС Абхазии.

"Нам из Гулрыпшской ЦРБ поступил вызов, сказали, что жительница села Ажара Кодорского ущелья, 1951 года рождения, неудачно упала и повредила шейку бедра. На место вылетела авиация МЧС Абхазии вместе с нашим фельдшером", – рассказал Sputnik начальник центра санитарной авиации МЧС Андзор Гоов.

Пострадавшую эвакуировали на вертолете Ми-2. Воздушное судно совершило посадку на стадионе города Гал, затем женщину на карете скорой помощи доставили в районную больницу, где ей оказали необходимую квалифицированную помощь.

Сейчас состояние пациентки стабильное, она проходит курс лечения.

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