Заболевшего российского пограничника эвакуировали вертолетом из Кодорского ущелья

Вертолет медуправления МЧС Абхазии совершил экстренный вылет в село Ажара в Кодорском ущелье, оттуда в Сухум был доставлен офицер российских Погранвойск с приступом стенокардии, сообщает МЧС республики.
Вертолет приземлился у Республиканской больницы, а затем больной на реанимобиле был доставлен в Сухумскую городскую больницу.
Все мероприятия были скоординированы и проходили в присутствии представителя российского Погрануправления в Абхазии, отметили в МЧС.
На прошлой неделе самолет МЧС Абхазии доставил в аэропорт Сухума жительницу села Псху, которой потребовалась срочная госпитализация в одну из столичных больниц.
Читайте также:
- В стиле Aurus: новейший российский вертолет показали на МАКС-2019
- Абхазия закупит мобильные медицинские комплексы