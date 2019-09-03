Заболевшего российского пограничника эвакуировали вертолетом из Кодорского ущелья

За состоянием больного на протяжении всего пути наблюдал медперсонал ведомства.

Вертолет медуправления МЧС Абхазии совершил экстренный вылет в село Ажара в Кодорском ущелье, оттуда в Сухум был доставлен офицер российских Погранвойск с приступом стенокардии, сообщает МЧС республики.

Вертолет приземлился у Республиканской больницы, а затем больной на реанимобиле был доставлен в Сухумскую городскую больницу.

Все мероприятия были скоординированы и проходили в присутствии представителя российского Погрануправления в Абхазии, отметили в МЧС.

На прошлой неделе самолет МЧС Абхазии доставил в аэропорт Сухума жительницу села Псху, которой потребовалась срочная госпитализация в одну из столичных больниц.

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