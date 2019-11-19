Часть Сухума останется без воды во вторник и среду

В некоторых районах Сухума подача воды прекращена с 00:00 19 ноября, отключения ожидаются и в среду, 20 ноября.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Подача питьевой воды прекращена в районах Сухума - Кодорское шоссе, улица Акиртава, Турбаза, в том числе Комсомольское шоссе, улица Батумская и улица Чанба с 00:00 до 17:00 19 ноября, сообщает МУП "Водоканал".

Отключение связано с устранением прорыва на водоводе в селе Дзыгута, верхний Келасур.

Также сообщается, что в связи с переключением нового водовода на насосной станции №2 20 ноября с 00:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в центральной и нагорной частях Сухума, в районе рынка, на Старом поселке и в районе ВИЭМ.

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