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Около половины лесных пожаров ликвидировано, сообщили в МЧС Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (29)
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Sputnik Абхазия

Первые очаги пожара на Сухумском перевале в Абхазии были обнаружены в воскресенье 10 ноября. Российская авиация подключилась к тушению лесных пожаров в пятницу 16 ноября.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Лесные пожары в Абхазии к 19 ноября потушены на 50%, сообщил Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

По его словам, во вторник 19 ноября самолет МЧС России "Амфибия" Бе-200 тушит пожары в районе Двуречья, а вертолет Ми-8 осуществляет вылеты в Гагрском районе. Проблему в тушении пожара в районе села Псху создает сильная задымленность и низкая видимость, отметил Квициния.

"Сегодня мы сделали около десяти вылетов на самолете, воду забирали с моря. Очень многое сделано, и я думаю, что сегодня-завтра дым над городами исчезнет. О полной ликвидации пожара мне пока что сложно говорить", - сказал министр.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. В основном горит сухая листва и трава. Леса горят в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания  - 11 тысяч гектаров.

Международная выставка «Гидроавиасалон». Архивное фото
© Sputnik / Георгий Зимарев
Тушение лесных пожаров в Абхазии: главное

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете места возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, вместимостью пять тонн воды. Первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Заправка вертолета происходила из озера Амткял.

17 ноября в Абхазию прилетел самолет российского МЧС Бе-200 и приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

Вместимость самолета Бе-200, или как его называют "Амфибия", составляет 12 тонн воды. Авиагруппу с земли поддерживают подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (29)


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