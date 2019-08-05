Проверено в Абхазии: Госстандарт сможет тестировать топливо без вывоза за границу

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. У Госстандарта Абхазии появилась возможность проверять качество дизтоплива и бензина, не вывозя их образцы за пределы республики, сказал в интервью Sputnik юрист РУП "Республиканский центр по техническому регулированию и метрологии" Алмасхан Киут.

Речь идет о том, что мобильная экспресс-лаборатория нефтепродукции Госстандарта была направлена в Москву в ООО "Петротех" (компания, которая занималась оснащением данной лаборатории – ред.), где успешно прошла аттестацию.

"Мы получили два аттестата на проведение работ по проверке качества продукции. То есть это официальные документы от "Ростеста" и "Росстандарта". Специалисты "Петротеха" провели большую работу, чтобы наша лаборатория могла проводить точные анализы", - отметил он.

Впервые автолаборатория начала работать в 2010 году, через несколько лет истек срок ее аттестации, поэтому она не функционировала долгое время. Из-за финансовых проблем у Госстандарта не было возможности продлить срок аттестации, пояснил специалист.

"Лаборатория определяет качество топлива, то есть определяет октановое число, наличие серы. Оборудование имеет очень широкий спектр возможностей, чтобы определять качество", - добавил он.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров о сертификации вся продукция, которая поступает в Абхазию, подвергается исследованию.

"Любая продукция требует подтверждения безопасности, с нефтепродуктами такая же ситуация", - подчеркнул Киут.

Ранее Госстандарт проводил отбор образцов нефтепродуктов для анализа и вывозил за пределы Абхазии на проверку.

"Раньше мы работали по договору, мы вывозили топливо, проверяли его, подтверждали безопасность. Мы не могли проводить анализы на этой машине, так как истекли документы на проведение этих работ, сейчас, когда мы смогли проверить и аттестовать оборудование, которым укомплектована наша лаборатория, мы можем проводить эти анализы внутри Абхазии", - заметил специалист.

Мобильная экспресс-лаборатория нефтепродукции Госстандарта соответствует всем необходимым параметрам проверки дизельного топлива и бензина, подытожил Алмасхан Киут.

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