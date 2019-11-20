Для школ, сел и университета: новые автобусы получат районы Абхазии

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Четырнадцать новых автобусов, поступивших в Абхазию в начале ноября, будут распределены по городам и районам Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Робестан Габлия.

"На покупку нового транспорта был израсходован 31 миллион рублей. Из 14 машин девять - это школьные автобусы, четыре – для сел и один для Абхазского государственного университета, который будет перевозить преподавателей и студентов", - отметил он.

По словам Робестана Габлия, 20 ноября состоится совещание в Кабинете министров страны, где будет принято решение о распределении общественного транспорта.

"Мы будем постепенно обновлять автотранспорт. Автобусы, поступившие к нам, очень хорошего качества, в течение трех лет они не должны требовать никаких ремонтных работ, автобусы обладают гарантийным сроком", - рассказал Робестан Габлия. Автобусы Вектор Next выпущены на заводе "ГАЗ" в России.

В 2019 году по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии было куплено 62 автобуса для республики. На покупку общественного транспорта было затрачено 162 миллиона рублей.

Первая партия автобусов в количестве 20 единиц поступила в Абхазию 18 июня. По пять передали в Гагрский и Гудаутский районы, пять - в Сухум, три - в Ткуарчал и один - в Очамчыру. Вторую партию в республику доставили в начале июля.

Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.

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