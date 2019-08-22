Кошин о распределении средств Инвестпрограммы в Абхазии: в приоритете чаяния людей

Заместитель министра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин рассказал журналистам, по какому принципу распределяются средства финансовой помощи России в Абхазии.

Два специализированных автомобиля для перевозки и прессования бытовых отходов передали сухумскому "Спецавтохозяйству" в четверг 22 августа.

Транспорт для перевозки и прессования бытовых отходов закуплен в рамках оказания Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития.

На церемонии передачи техники присутствовали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, глава Сухума Адгур Харазия.

Общаясь с журналистами, Игорь Кошин отметил, что руководство Абхазии само решает, на какие цели направлять выделяемые Россией средства финансовой помощи.

"Принципиально, что российская сторона выделяет средства финансовой помощи, а руководство Абхазии правильно расставляет приоритеты, основанные на чаяниях людей. Поэтому в этом году по Инвестпрограмме есть новые мероприятия, связанные с автомобильными дорогами, которые активно приводятся в порядок, связанные с закупкой специализированного транспорта. Не так давно также была передана партия новых автобусов, и мы слышали положительные отзывы населения. Совместно все делается для того, чтобы людям жилось гораздо лучше", - сказал Кошин.

Полную версию интервью c Игорем Кошиным слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия 22 августа в 18 часов 30 минут.

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