Форум и конгресс: Абхазия примет участие в двух туристических событиях в Сочи

VI Международный туристский форум SIFT-2019 и IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов пройдут с 20 по 22 ноября в Красной поляне в Сочи.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Делегация из Абхазии примет участие в Международном туристском форуме SIFT-2019 и Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов, которые пройдут в Сочи, сообщили Sputnik в пресс-службе Госкомитета по курортам и туризму Абхазии.

"Участие в двух событиях такого масштаба – это еще одна возможность для абхазского туризма заявить о себе и провести работу по популяризации республики за рубежом", - отметили в пресс-службе Госкомитета.

Госкомитет по курортам и туризму Абхазии планирует организовать для участников форума и прессы рекламно-информационный тур по Абхазии. В ознакомительный маршрут войдут основные туристические направления республики и достопримечательности.

Международный туристский форум SIFT проводится с 2014 года. На форум приглашены представители правительства Российской Федерации, Центробанка, Совета Федерации и Государственной Думы. Участниками будут туроператоры, турагенты, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии.

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