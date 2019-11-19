Калягина о ценах на отдых в Абхазии на 2020 год: не будут расти из-за большой конкуренции

Многие отели еще не определились с ценами, но не думаю, что они будут расти, потому что сейчас конкуренция большая, отметила Калягина в беседе на радио.

"Цены растут в зависимости от того, какие качества услуг добавляются. Если отель сменил качество предоставления услуг, например, открылся бассейн при отеле, то, может быть, тогда цена повысится, соответственно и качество услуг повышается. Если отель решил повысить уровень питания, добавили шведский стол или сделали ремонт в помещении и улучшили качество своего отеля, то отельер вполне может поднять цену, соответственно, тут должен быть баланс на качество", - сказала Калягина.

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Практически у всех ведущих туроператоров стартовало раннее бронирование на летний сезон-2020. По причине того, что не все отели отечественных пляжных курортов определились с ценовой политикой на лето-2020, на середину ноября было выставлено в продажу от 20 до 50% объектов размещения российского Юга. Наиболее продвинуты в этом процессе отели Краснодарского края, в то время как гостиницы Абхазии и Крыма пока медлят с выставлением прайсов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

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