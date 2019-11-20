Четыре кареты скорой помощи передадут медучреждениям Абхазии

Центральным районным больницам в 2017 году Министерством здравоохранения Абхазии было передано восемь машин скорой помощи, приобретенных на средства республиканского бюджета.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре кареты скорой помощи класса "А" на базе УАЗа передадут медучреждениям Абхазии, постановление об этом принял Кабмин республики в среду 20 ноября, передает с места корреспондент Sputnik.

Проект постановления представил коллегам министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия. Он отметил, что по одному автомобилю получат Галский, Очамчырский, Гулрыпшский районы и поселок Цандрипш Гагрского района.

В декабре 2017 года центральные районные больницы Абхазии, станция скорой помощи Сухума и Городская клиническая больница получили в распоряжение восемь машин скорой помощи класса "А".

В 2018 году эти автомобили были оснащены необходимым лечебным диагностическим оборудованием – транспортными ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, кардиомониторами.

Установленное оборудование с функцией "телемедицины" позволяют врачу "скорой" в режиме реального времени связаться со специалистами-кардиологами.

Приобретение четырех карет скорой помощи в 2019 году предусмотрено Решением сопредседателей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией о распределении части нераспределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Россией помощи Абхазии в целях социально-экономического развития республики в 2019 году. Решение было подписано 10 июля 2019 года.

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