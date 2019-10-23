Новый медицинский центр появится в селе Нижняя Эшера

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Восемь гектаров земли в селе Нижняя Эшера выделил Кабинет министров под строительство многопрофильного медицинского центра в среду 23 октября.

"Более восьми лет обсуждается вопрос строительства многопрофильного медицинского центра российским Федеральным медико-биологическим агентством. Изначально рассматривался участок, выделенный в Агудзере, но там территории не хватает на строительство этого объекта. По поручению премьер-министра, мы нашли такое место", - сказал председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Он добавил, что новый медцентр появится на участке площадью восемь гектаров на территории комплекса спортивной базы "Эшера" в селе Нижняя Эшера Сухумского района.

По словам министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, этот медцентр не будет дублировать работу Центральной Республиканской больницы. В нем будут созданы структуры и подразделения, которых на сегодняшний день в стране нет. Предварительно, там будут функционировать кардиохирургический и инсультный центры, амбулаторно-поликлинический комплекс, реабилитационное отделение, спортивная медицина.

Подробнее этот вопрос обсудят в ходе рассмотрения проектов межправительственного соглашения между Абхазией и Россией, подчеркнул Цахнакия.

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