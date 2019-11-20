Бганба пригрозил санкциями, если штатная оптимизация Кабмина не пройдет вовремя

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба предупредил членов Кабинета министров республики о том, что будут применены финансовые санкции, если они своевременно не проведут оптимизацию в своих ведомствах и структурах.
"Мы не закончили оптимизацию состава Кабинета министров, у нас все еще нет вашего штатного расписания, на основании которого должны будут отпущены денежные средства на содержание в будущем году. Если своевременно не будут поданы эти документы, мы будем вынуждены применить финансовые санкции", - отметил Бганба.
Глава Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении новой структуры Кабинета министров Абхазии 28 октября. Он также поручил Кабмину оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в структуру правительства, не менее чем на 15 процентов в срок до 1 января 2020 года.
Премьер-министр Валерий Бганба 12 ноября подписал распоряжение "Об оптимизации общей штатной численности ряда государственных учреждений Республики Абхазия"
В документе говорится о том, что Фонду репатриации Республики Абхазия необходимо провести в установленном порядке оптимизацию общей штатной численности работников не менее чем на 15 процентов в срок до 20 ноября 2019 года. Министерству здравоохранения и социального обеспечения, Министерству демографии и репатриации, а также Государственному управлению Республики Абхазия по строительству в срок до 25 ноября 2019 года.
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