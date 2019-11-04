Работать, а не кофе пить: брифинг премьера Абхазии о реорганизации Кабмина

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров республики, согласно которому до 1 января 2020 года штатная численность должна быть оптимизирована на 15%, некоторые ведомства были объединены и реорганизованы в госкомитеты.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел брифинг, посвященный реорганизации структуры Кабинета министров. По его словам, оптимизация органов госуправления приведет к сокращению штатной численности примерно на 370 человек, что позволит сэкономить от 30 до 40 миллионов рублей.

Бадри Есиава, Sputnik

Оптимизация

Прежде чем начать брифинг, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба обратился к журналистам и сказал, что хотел провести встречу с ними раньше, но по состоянию здоровья сделать это не удалось.

Говоря о структуре Кабинета министров, премьер отметил, что она сегодня гораздо меньше в сравнении с 1999, 2005, 2009 и 2011 годами. Бганба напомнил, что некоторые ведомства слились в единое учреждение – речь шла о Минздраве и Министерстве труда, занятости и социального обеспечения, а Министерство сельского хозяйства и Министерство по курортам и туризму понизили до госкомитетов.

Самый главный вопрос, который удалось решить, подчеркнул Бганба, это то, что внебюджетные фонды, которых в Абхазии шесть, получили статус государственных учреждений.

"Практически все они будут в составе Министерства здравоохранения и социальной помощи, кроме Дорожного фонда. Он будет включен в Управление капитального строительства. Вторым этапом будет введение единого социального налога, который позволит почти полностью перевести эти фонды в бюджет, естественно, с большим контролем и эффектом использования этих средств", - сказал Бганба.

Первостепенная задача Кабинета министров, добавил премьер, заключается в сокращении штатной численности органов госуправления, увеличение которых Бганба считает недопустимым. По указу главы государства, оптимизация штатов на 15% коснется всей структуры Кабмина без учета Минобороны, МВД, Министерства по налогам и сборам и Государственной миграционной службы.

Премьер-министр уточнил, что на сегодняшний день штат органов госуправления, за исключением силового блока, составляет около 2700 рабочих мест. Оптимизация коснется около 370 сотрудников, что позволить высвободить от 30 до 40 миллионов рублей. Часть этих средств останется в организациях, которые затронет сокращение, для стимулирования их сотрудников, повышением зарплат.

В некоторых органах государственного управления, считает Бганба, сокращения будут превышать 15-процентный рубеж. При этом он выразил сомнение в том, что это как-то негативно отразится на их работе.

"Честно говоря, мы не смогли сделать все, что хотели, по структуре Кабинета министров. В первую очередь это связано с тем, что нам это не позволяет Конституционный закон Абхазии "О Правительстве", принятый в 1996 году. В нем не допускается вхождение одного центрального органа в другой, а у нас есть ряд управлений, которые более эффективно осуществляли бы свою деятельность, допустим, в статусе Госкомитета", - сказал Бганба.

В пример он привел Карантинную инспекцию. Если эта структура была бы в составе Госкомитета по сельскому хозяйству, то они дополняли бы друг друга, и их работа была бы эффективнее, уверен Бганба. То же самое касается Ветслужбы страны, Управления связи, транспорта, уточнил Бганба.

Подготовлены правки в закон "О Кабинете министров Абхазии", которые направят на рассмотрение в Администрацию президента, затем в Народное Собрание.

Оптимизация структуры Кабинета министров проводится в Абхазии уже не впервые. Последний раз такая практика была применена в 2015 году. Валерий Бганба сказал, что в некоторых ведомствах это дало положительный эффект, но не во всех.

"Например, аппарат министров тогда сократили примерно со 149 до 96 человек, и я сегодня не жалуюсь на работу аппарата, который готовит все наши заседания, дела. Так же в Министерстве экономики провели оптимизацию, и это изменило их работу только в лучшую сторону", - рассказал премьер-министр.

Сокращения нужно производить с учетом профессиональных качеств сотрудников каждого отдельно взятого ведомства или организации, поделился мнением Валерий Бганба. Штаты во многих из них раздуты. Есть примеры, когда в одном внебюджетном фонде страны может числиться семь бухгалтеров, тем самым, подчеркнул он, необходимо ликвидировать надуманные, ненужные должности, учрежденные под определенного человека.

"Когда много людей и когда приходится пить много кофе, не до работы. Я же вам назвал организации. В Таможенном комитете тоже много человек, там отдел на отделе, и надо проводить сокращение. Даже МЧС мы говорим, что надо сокращать, потому что там бойцов мало, а офицеров много. Нам нужны люди, которые тушат пожар. Те, кто в штабах сидит, тоже нужны, но не все", - считает Бганба.

Реорганизация

По указу президента Министерство образования и науки было переименовано в Министерство просвещения. По словам Бганба, это связано с тем, что Минобразования не занимается наукой, а направлением образования, помимо этого ведомства, занимаются в том числе другие учреждения.

"Это должно отразиться на работе Министерства просвещения. У нас очень много школ, где обучается мало учеников, и мы с Министерством просвещения в первую очередь должны продумать, как объединить эти школы. Я думаю, это повысит качество образования в них и, кроме того, у нас должна быть единая школьная программа обучения, чему сейчас придерживаются не во всех школах страны", - отметил премьер-министр и добавил, что необходимо больше внимания уделять образованию в Галском районе.

Министерство сельского хозяйства и Министерство по курортам и туризму были реорганизованы в государственные комитеты. Такое решение Бганба объяснил тем, что функции этих ведомств изменились.

"Министерство со своими огромными отделами – это орган управления, администрирования отраслью. За эти годы произошли существенные изменения в этих сферах. На сегодняшний день, может быть, 10% от всех предприятий в этих отраслях государственные. Поэтому мы считаем, что их работа должна измениться. Уже нет необходимости администрирования, нужно в эти отрасли проводить госполитику, заниматься рекламой не одного предприятия, а всего государства", - отметил Валерий Бганба.

"Батал Кобахия может не беспокоиться", - так ответил на вопрос одного из журналистов о судьбе Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии, название которого стало лаконичнее – Министерство культуры.

Дело в том, что замминистра культуры Кобахия руководил департаментом историко-культурного наследия страны. Бганба сказал, что от переименования функции и положение этого ведомства не изменились.

В Абхазии появилось ведомство-"гигант". Глава государства своим указом объединил Минздрав и Министерство труда, занятости и соцобеспечения в одно целое, а также включил туда пять из шести внебюджетных фондов. Теперь ведомство будет называться Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

По мнению Бганба, деятельность этих ведомств и включенных в них фондов пересекается, они во многом смежны. Премьер-министр также допускает, что функции Минтруда отчасти будут переведены в конкретный отдел. В ближайшее время руководство ведомства должно представить новую структуру с учетом всех изменений.

В новой структуре Кабинета министров будет премьер-министр, первый вице-премьер и два вице-премьера, один из которых будет обладать министерским портфелем.

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