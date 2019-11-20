Более 137 миллионов рублей потратят на целевые программы Минздрава Абхазии

Министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия представил в Кабмине республики шесть из семи целевых программ на 2020 год.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Более 137 миллионов рублей выделят из бюджета Абхазии на реализацию целевых программ Минздрава и соцобеспечения республики в 2020 году.

Решение об этом приняли члены правительства Абхазии на заседании в среду 20 ноября.

Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии

Семь миллионов рублей направят на целевую программу "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии".

"Суть ее заключается в обеспечении работы отделения технической ортопедии Республиканского реабилитационного центра для инвалидов Отечественной войны Абхазии, где будет проводиться протезирование нижних конечностей", - рассказал глава Минздрава Тамаз Цахнакия.

Цахнакия добавил, что это ежегодная целевая программа Минздрава. На сегодняшний день на учете реабилитационного центра состоит 198 человек, которым проводилось протезирование голени и бедра.

Министр также отметил, что модули протезов приобретаются у немецкой фирмы, они высокого качества.

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

На кадровое обеспечение системы здравоохранения Абхазии в 2020 году выделят десять миллионов рублей. Эти средства будут направлены на оплату обучения будущих специалистов.

"На сегодняшний день по текущей программе проходят 70 студентов, в том числе клинических ординаторов. В следующем году мы планируем продолжить их обучение в вузах и научно-медицинских центрах, а также направить в клиническую ординатуру шесть выпускников медицинских вузов по специальностям, в которых нуждается практическое здравоохранение", - сказал Цахнакия.

Вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба призвал коллег поддержать программу и отметил, что совместно с Минздравом был разработан план по повышению эффективности расходования выделяемых средств и в части контроля за успеваемостью студентов. В случае если их успеваемость будет низкой, допускается прекращение финансирования их обучения.

Совершенствование противотурберкулезной помощи населению Абхазии

На целевую программу "Совершенствование противотурберкулезной помощи населению Абхазии" в 2020 году выделят десять миллионов рублей. Она реализуется в Республиканском противотуберкулезном диспансере, на учете которого состоит 161 пациент.

"Эти пациенты как с активной формой заболевания, так и с отрицательными результатами бактериологических исследований. Данная программа направлена на приобретение препаратов первой и второй линии, тест-систем, а также медикаментов для лечения побочных эффектов от химиотерапии", - сказал министр.

Он также добавил, что в стране будет проводиться дальнейшая работа по выявлению новых случаев заражения туберкулезом.

Премьер-министр республики Валерий Бганба сказал, что эта программа необходима, но нужно усилить работу по профилактике заболевания туберкулезом.

Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия

На лечение граждан за пределами и на территории Абхазии планируют направить 50 миллионов рублей в рамках целевой программы, которая обеспечивает оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которой в Абхазии пока нет.

"Это прежде всего кардиохирургия, конструктивная нейрохирургия и другие направления клинической медицины, в том числе для лиц, не имеющих российского гражданства. Как известно, у нас 49 тысяч человек получили российский полис обязательного медстрахования и более трех с половиной тысяч человек по этим полисам получили специализированную помощь в федеральных клинических центрах России", - рассказал Цахнакия.

Он также подчеркнул, что существуют медицинские направления, которые при наличии российского гражданства требуют предоставления квот от Минздрава России.

Валерий Бганба попросил уточнить, что подразумевает эта целевая программа в части оказания медпомощи на территории Абхазии. Цахнакия объяснил, что речь идет о выполнении ряда реконструктивных операций с привлечением специалистов из России.

Тамаз Цахнакия напомнил коллегам, что в 2019 году было десять целевых программ, в 2018 году – 12. В 2020 году их будет семь за счет оптимизации некоторых направлений. К примеру, программу по централизованному приобретению лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения госучреждений Минздрава и соцобеспечения оптимизировали.

"Мы объединили такие направления, как приобретение медикаментов для оказания неотложной, скорой, экстренной медицинской помощи, приобретение третьей линии химиопрепаратов, вакцин по эпидемическим показаниям, включили в программу организацию специализированной помощи в Республиканской больнице, которую мы успешно проводили в 2017 и 2018 годах", - отметил Цахнакия. © Видео Акоп Кущян Ударить током по камню: как прошла первая операция абхазских медиков по новой технологии

В рамках этой программы Минздрав страны создаст комиссию по отбору поставщиков медикаментов на конкурсной основе.

По словам Цахнакия, также планируется внедрение ряда новых технологий эндоскопической урологии, лапароскопической хирургии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии.

Министерство здравоохранения и соцобеспечения заложило на 2020 год десять миллионов рублей на погашение задолженности перед РУП "Абхазформация".

На медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Абхазии направят 450 тысяч рублей. Цели и задачи программы заключаются в обеспечении работы призывной комиссии и приобретение некоторых расходных медицинских материалов для обследования призывников.