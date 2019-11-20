Программа по обеспечению Абхазии автобусами завершена

В 2019 году по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии было куплено 63 автобуса на сумму более 162 миллионов рублей.

СУХУМ, 20 ноя –Sputnik, Бадри Есиава. Проект по обеспечению Абхазии автобусами закрыт, сказал и.о. министра экономики республики Адгур Ардзинба на заседании Кабмина в среду 20 ноября.

"В целом по Абхазии внутригородские маршруты обеспечены автотранспортом на 100%, по школьным автобусам – на 80% обновили автопарк, по селам примерно такие же цифры. На данном этапе мы этот проект закрываем, в перспективе будем думать с профильным управлением по дополнительным мероприятиям", - сказал Ардзинба.

В ноябре 2019 года в Абхазию поступило четырнадцать новых автобусов, которые будут распределены по городам и районам Абхазии, а также один автобус передадут Абхазскому Госуниверситету.

В 2019 году по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии было куплено 63 автобуса для республики. На покупку общественного транспорта было затрачено 162 миллиона рублей.

Первая партия автобусов в количестве 20 единиц поступила в Абхазию 18 июня. По пять передали в Гагрский и Гудаутский районы, пять - в Сухум, три - в Ткуарчал и один - в Очамчыру. Вторую партию в республику доставили в начале июля.

Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.

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