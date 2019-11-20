Программа по обеспечению Абхазии автобусами завершена

СУХУМ, 20 ноя –Sputnik, Бадри Есиава. Проект по обеспечению Абхазии автобусами закрыт, сказал и.о. министра экономики республики Адгур Ардзинба на заседании Кабмина в среду 20 ноября.
"В целом по Абхазии внутригородские маршруты обеспечены автотранспортом на 100%, по школьным автобусам – на 80% обновили автопарк, по селам примерно такие же цифры. На данном этапе мы этот проект закрываем, в перспективе будем думать с профильным управлением по дополнительным мероприятиям", - сказал Ардзинба.
В ноябре 2019 года в Абхазию поступило четырнадцать новых автобусов, которые будут распределены по городам и районам Абхазии, а также один автобус передадут Абхазскому Госуниверситету.
В 2019 году по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии было куплено 63 автобуса для республики. На покупку общественного транспорта было затрачено 162 миллиона рублей.
Первая партия автобусов в количестве 20 единиц поступила в Абхазию 18 июня. По пять передали в Гагрский и Гудаутский районы, пять - в Сухум, три - в Ткуарчал и один - в Очамчыру. Вторую партию в республику доставили в начале июля.
Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.
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