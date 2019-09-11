Новый старый маршрут: от Старого поселка до рынка вновь пустят автобус

СУХУМ, 11 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Рейс автобуса по маршруту "Рынок - Старый поселок" планируют возобновить в понедельник 16 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия директор Сухумского пассажирского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба.

"Мы хотели запустить этот маршрут еще на прошлой неделе, но возникли небольшие проблемы с автобусом. Из числа нового транспорта мы отправить не можем, и поэтому пришлось собирать из двух старых один автобус. По моим расчетам, в понедельник он должен выйти в рейс", - отметил Шулумба.

Он добавил, что рейсовые автобусы перестали обслуживать маршрут "Рынок - Старый поселок" в 2012 году. На этом направлении курсируют два троллейбуса и маршрутные такси.

От Старого поселка до рынка автобус будет ездить четыре раза в день. Первый утренний рейс запланирован на 8:00, а последний вечерний в 18:00 или же в 18:15. Для удобства местного населения уточняется график дневных выездов, подчеркнул директор Сухумского автотранспортного предприятия.

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