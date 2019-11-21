Мандарины с дымком: в поезде "Сухум - Москва" изъяли 300 блоков сигарет

В ходе таможенного и пограничного контроля в багаже трех пассажиров была обнаружена незаконная табачная продукция.

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. У пассажиров поезда"Сухум - Москва" в Сочи изъяли более 300 блоков контрабандных сигарет, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

"В ходе таможенного досмотра с привлечением специалистов-кинологов таможни в дорожных чемоданах и сумках двух мужчин, жителей Республики Абхазия таможенники нашли 298 блоков сигарет (59 600 штук). Один из них спрятал сигареты в своем чемодане среди мандаринов. Еще у одной пассажирки, жительницы Московской области таможенники нашли в черном полиэтиленовом пакете 18 блоков и 27 пачек сигарет (4 140 штук)", - говорится в сообщении.

Всего у пассажиров было обнаружено 316 блоков сигарет (63 740 штук). Табачная продукция изъята. Возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.

"За последнюю неделю по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Сочинской таможней возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 4000 пачек сигарет", - отметили в пресс-службе таможни.

Для личного пользования в Россию разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака.

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