14:42 13 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.47
  • EUR71.53
Поиск
Автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием

Нервный контрабандист: 87 блоков сигарет пытались незаконно вывезти из Абхазии

Южное таможенное управление
В Абхазии
Получить короткую ссылку
289 0 0

Отмечается, контрабанда сигарет была раскрыта благодаря слаженным действиям государственных контрольных органов России.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Сотрудники Сочинской таможни совместно с пограничниками во вторник 10 сентября 2019 года задержали автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель автомобиля марки "Cherya15", прибывшего рано утром из Абхазии, заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, при себе не имеет. Однако нервное поведение мужчины и его чрезмерная спешка вызвали подозрения у инспекторов таможни. Осмотр машины с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса выявил в автомобиле тайник.

© Foto/ Южное таможенное управление
Большой куш: фура с тайником сигарет задержана на Псоу

Как оказалось, в иномарке была специально дооборудована скрытая полость. В выпиленной и загерметизированной нише за бампером, а также внутри него были спрятаны сигареты. Демонтировав бампер, таможенники обнаружили 87 блоков сигарет (870 пачек, 17400 штук).

Неработающий 24-летний житель Абхазии пояснил, что сигареты перевозил за вознаграждение "по просьбе незнакомых людей", которые сами спрятали табачную продукцию в его машине.

Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием
© Видео Южное таможенное управление
Автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием

Читайте также:

Теги:
контрабандисты, контрабанда, таможня, КПП "Псоу"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вечер драмы и комедии: спектакль МХТ имени Чехова в Сухуме
300 метров стресса: российские военные прошли в Абхазии "сирийскую" полосу препятствий
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia