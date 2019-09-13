Нервный контрабандист: 87 блоков сигарет пытались незаконно вывезти из Абхазии

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Сотрудники Сочинской таможни совместно с пограничниками во вторник 10 сентября 2019 года задержали автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель автомобиля марки "Cherya15", прибывшего рано утром из Абхазии, заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, при себе не имеет. Однако нервное поведение мужчины и его чрезмерная спешка вызвали подозрения у инспекторов таможни. Осмотр машины с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса выявил в автомобиле тайник.

Как оказалось, в иномарке была специально дооборудована скрытая полость. В выпиленной и загерметизированной нише за бампером, а также внутри него были спрятаны сигареты. Демонтировав бампер, таможенники обнаружили 87 блоков сигарет (870 пачек, 17400 штук).

Неработающий 24-летний житель Абхазии пояснил, что сигареты перевозил за вознаграждение "по просьбе незнакомых людей", которые сами спрятали табачную продукцию в его машине.

Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждено два дела об административных правонарушениях.

© Видео Южное таможенное управление Автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием

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