Фаршированный "форд": машина с тайниками сигарет задержана на Псоу

Сигареты и автомобиль изъяты, возбуждены два дела об административных правонарушениях.

СУХУм, 1 окт - Sputnik. Иномарка с незаконной табачной продукцией в нескольких тайниках была задержана на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни. Автомобиль прибыл ночью из Республики Абхазия.

Водитель задержанного автомобиля "FORD FOCUS" сообщил, что в машине нет товаров, подлежащих таможенному декларированию. Транспортное средство вызвало подозрение и было направлено на осмотр с помощью МИДК (мобильного инспекционно – досмотрового комплекса).

Сотрудники обнаружили несколько тайников с табачной продукцией. Сигареты были спрятаны в нишах за тканевым покрытием багажника, в полости крышки багажного отделения за шумоизоляцией, в салоне за обшивкой задних пассажирских дверей в механизмах стеклоподъемников, под чехлами в спинках передних сидений.

Всего таможенники обнаружили 55 блоков и семь пачек сигарет без акцизных марок (557 пачек, 11140 штук).

Водителем оказался неработающий житель Абхазии. По его словам, он вез сигареты на продажу по просьбе незнакомых людей, которые предложили ему заняться незаконными перевозками сигарет через границу.

Как сообщил нарушитель правопорядка, сигареты, которые ему дали в кредит, он решил провезти специально в ночное время суток, в период пересменки сотрудников таможни, надеясь, что в суете его машину тщательно смотреть не будут.

Незаконное перемещение табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС продолжает оставаться одним из частых правонарушений. Только за последние две недели по данным фактам Сочинской таможней возбуждено 17 дел об АП. Изъято 750 блоков сигарет (7500 пачек, 150000 штук). Всего с начала текущего года возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 5000 блоков сигарет.

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