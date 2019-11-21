Дождь не помог: тушение пожаров в горной части Абхазии продолжат

В ночь со среды на четверг в некоторых районах Абхазии прошел дождь, но по данным МЧС, он не затронул горную часть республики.

СУХУМ, 21 ноя –Sputnik, Бадри Есиава. Силами МЧС Абхазии и России продолжается тушение пожаров в высокогорной части Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Сатбей Гиндия в четверг 21 ноября.

"По той информации, что у нас есть, дождь не затронул горную часть страны. Министр по чрезвычайным ситуациям только что вылетел на обследование территории, и более точные данные у нас будут чуть позже", - сказал Гиндия.

Он добавил, что с утра четверга 21 ноября вертолет МЧС России МИ-8 продолжил тушение очагов возгорания в Жоэкварском ущелье Гагрского района и произвел десять сбросов воды. По информации от капитана воздушного судна, в этой местности территория возгорания сократилась примерно на 65%.

Первые очаги пожара были замечены на Сухумском перевале специалистами МЧС Абхазии в воскресенье 10 ноября.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Самолет-амфибия Бе-200 прибыл в Абхазию в воскресенье 17 ноября и приступил к тушению пожара в Гагрском районе.

Вместимость самолета-амфибии Бе-200 составляет 12 тонн воды. Заправка воды производится в море, затем самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду.

Авиагруппу с земли поддерживает подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

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