Конкурс на 60 миллионов: гагрский пансионат "Энергетик" будет продан

Заседание Народного Собрания – Парламента Абхазии, в рамках которого были рассмотрены постановления о включении государственных объектов в перечень объектов, подлежащих приватизации, прошло в Сухуме в четверг 21 ноября.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление "О включении здания пансионата "Энергетик" в Гагре в перечень объектов, подлежащих приватизации" в первом чтении в четверг 21 ноября.

Проект постановления депутатам представил депутат Парламента Александр Цишба и уточнил, что объект будет приватизирован на конкурсной основе.

Площадь "Энергетика" – более 30 тысяч квадратных метров, площадь земельного участка – 4,7 гектара. Оценочная стоимость пансионата 60 миллионов 549 тысяч рублей, начальная цена – 61 миллион рублей, срок восстановления объекта – три года с целевым сохранением.

Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия отметил, что здание, построенное в 1970-х годах, уже много лет находится в удручающем состоянии.

"Помимо самого объекта, нужны серьезные вложения, касающиеся берегоукрепительных работ. Арендатор неоднократно обращался с этим вопросом к руководству страны. Расчетная цена только берегоукрепительных работ - более 200 миллионов рублей. Или государство должно все взять на себя или отдать инвестору. В арендованном помещении никто ничего делать не собирается", - добавил он.

В первом чтении депутатами Парламента было принято также решение о приватизации помещения магазинов №4 и №3 в Гудауте, здания домостроительного комбината и комплекса "Гагрский завод безалкогольных напитков" в Гагре и здание прачечной по улице Акиртава в Сухуме.

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