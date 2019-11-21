Проект "раздора": республиканский бюджет Абхазии приняли в первом чтении

Парламент Абхазии рассмотрел законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год". Минфин республики представил подробный отчет, но у парламентариев проект вызвал не только вопросы, но и бурные эмоции.

Законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год" депутатам представил министр финансов Абхазии Джансух Нанба.

Доходы республиканского бюджета в 2020 году по прогнозам составят 8 миллиардов 115 миллионов 485 тысяч рублей, расходы – 8 миллиардов 348 миллионов 485 тысяч рублей. Дефицит республиканского бюджета - 233 миллиона рублей.

По его словам, общий объем государственного бюджета Абхазии на 2020 год, куда входят и местные бюджеты, по доходам составит 10 миллиардов 262 миллиона 13 тысяч рублей, а по расходам - 10 миллиардов 515 миллионов 690 тысяч рублей. Дефицит госбюджета планируется в объеме 253 миллиона 677 тысяч рублей.

Госдоходы в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырастут на 40,5 миллиона рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов – 124 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Собственные доходы и финансовая помощь

По словам Нанба, основными источниками финансирования дефицита станет привлечение кредита от Нацбанка Абхазии и других кредитных организаций в пределах 300 миллионов рублей, а также возврат кредитов, предоставленных юрлицам из республиканского бюджета.

В 2020 году 97 миллионов рублей будут направлены на погашение внешнего долга по экспортному кредиту от России по железной дороге.

"На 1 января 2021 года остаток ссудной задолженности по кредиту составит 1 миллиард 384 миллиона рублей. Дополнительно на обслуживание внешнего долга в 2020 году будет направлено 37 миллионов рублей", - объяснил Нанба.

В республиканском бюджете планируется поступление собственных доходов в 3 миллиарда 369 миллионов рублей. Из них налоговые доходы – 1 миллиард 977 миллионов рублей, неналоговые доходы – 1 миллиард 392 миллиона рублей. Финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии составит 3 миллиарда 246 миллионов 629 тысяч рублей, а в рамках реализации Инвестиционной программы 1,5 миллиарда рублей.

"По сравнению с 2019 годом уменьшение финансовой помощи составит 83 миллиона рублей, а рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87,6 миллионов рублей, что на 3% больше показателей прошлого года", - отметил Нанба.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 7% меньше показателей прошлого года.

В следующем году на общегосударственные расходы будет направлено 2 миллиарда 21 миллион рублей. Больше всего будет потрачено на национальную экономику, на втором месте - траты на безопасность и правоохранительную деятельность. На здравоохранение уйдет 619 миллионов, почти в половину меньше на на культуру, искусство и СМИ, еще чуть меньше выделено на социальную и молодежную политику.

Расходы на межбюджетные трансферты в 2020 году составят 878 миллионов рублей.

"В республиканском бюджете на 2020 год фонд заработной платы составляет 2 миллиарда 288 миллионов рублей, что составляет 27% всех расходов республиканского бюджета", - объяснил Нанба.

Есть вопросы

Проект республиканского бюджета на 2020 год вызвал бурные обсуждения среди парламентариев.

Депутат Рауль Лолуа заявил, что не будет голосовать за подобный проект бюджета в первом чтении, так как он предоставлен без учета отчета Контрольной палаты и больше похож на смету.

"Есть закон о государственном планировании программ социально-экономического развития, в котором заложены все цели, задачи, прогнозы. А здесь мы не видим ничего подобного. Это обычная смета расходов и доходов. Также мы не видим пунктов, указывающих на бюджеты районов, а нам это интересно знать", - добавил он и назвал увеличение собственных доходов в проекте бюджета на 2020 года манипулированием цифрами.

Неясными стали для Лолуа и причины уменьшения финансовой помощи России в рамках реализации Инвестиционной программы на 2020-2022 годы.

"Нас не может не заботить факт, что объемы финансирования уменьшаются, но есть ряд объективных причин. В самой России принимается ряд жестких мер по сокращению финансирования определенных сфер. Мы видим это и не можем не учитывать. Но на сегодня мы имеем сумму от России в 4,5 миллиарда рублей, которая в равных долях будет разделена на три года по 1,5 миллиарда рублей ", - ответил Нанба.

Депутат Парламента Валерий Агрба отметил резкое сокращение общегосударственных расходов в сфере здравоохранения и социальной политики, по сравнению с предыдущими показателями.

"В то же время увеличилось финансирование по судебной системе, таможенным органам, международной системе, и речь не идет о структурных преобразованиях. Но самый вопиющий пункт – приобретение служебных автомобилей на 15 миллионов рублей. О каких машинах может идти речь, если расходы на здравоохранение сократились на 14 миллионов рублей", - обратился он к коллегам.

По словам Агрба, в сфере здравоохранения первоочередным пунктом должен стать ремонт Республиканской детской больницы, который должен был быть предусмотрен в рамках программы Инвестиционного развития Абхазии на 2020-2022 годы. Однако и в этот раз финансирование ремонта исключено из проекта программы, отметил депутат.

Министр финансов отметил, что при обсуждении программы Инвестиционного развития всегда остро встает вопрос о ремонте детской больницы, а также районной больницы Ткуарчала.

"Я в первый раз слышу о том, что детская больница исключена из финансирования в рамках Инвестпрограммы. Абхазская сторона с самого начала ставит приоритеты в этом вопросе, но, как бы ни было удивительно, российской стороной ставятся вопросы об обоснованности проекта. Речь идет о количестве населения, охвата территории. Но все эти вопросы нам удалось отстоять", - объяснил Нанба.

Нанба отметил, что проблемы возникают не только в сфере здравоохранения и социальной политики. В проекте республиканского бюджета на 2020 год предусмотрено всего 15 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства.

"Мы детально разбирали эту ситуацию. На протяжении нескольких лет в рамках этой сферы выделялись значительные суммы, но средства, которые были израсходованы, были использованы очень неэффективно. Несколько лет назад правительство совместно с Нацбанком реализовывало программы по льготным кредитованиям по сельхозпроектам. Но деньги, взятые людьми под 6% годовых, не возвращены до сих пор, и те цели, на которые они были взяты, не осуществлены. В результате была поставлена задача переосмыслить финансирование сферы", - рассказал министр.

По словам заместителя спикера Народного Собрания Саида Харазия, изложенные причины не были достаточны для реорганизации Министерства сельского хозяйства в Госкомитет по сельскому хозяйству.

"Мы слышим, что одна из версий упразднения министерства – неэффективно освоенные деньги, более 60 миллионов. А если и в этом году Госкомитет не освоит деньги, тогда мы и его упраздним? Если мы не будем кормить свою армию, гостей, создавать продовольствие для народа, что будет тогда?" - добавил он.

Также, по мнению Харазия, в государстве не должны сокращаться расходы на национальную оборону и безопасность.

"Всюду мы наблюдаем локальные конфликты и войны. Мы должны понимать архиважность обороны для нас, мы должны думать о том, что до сих пор не подписан мирный договор с Грузией. Я считаю, что бюджет Министерства обороны должен быть увеличен", - сказал он.

Несмотря на бурные обсуждения, законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год" был принят большинством депутатов в первом чтении.

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