Узкие ущелья и высокие горы: спасатели рассказали, как тушили пожары в Абхазии

Пресс-конференция МЧС Абхазии и представителей МЧС России прошла в Сухуме в пятницу 22 ноября. Специалисты ведомств рассказали о сложностях тушения огня в горах Абхазии, оценили ущерб и назвали причины пожара.

Первые очаги пожара в Абхазии были обнаружены 10 ноября, уже 15 ноября на помощь силам МЧС республики пришли коллеги из России. Для тушения очагов пожара в Абхазию были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Всего, по словам министра чрезвычайных ситуаций Абхазии, авиатехника МЧС России совершила 266 вылетов и сбросила около 1736 тонн воды. Помощь МЧС России была оказана безвозмездно.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Сложности тушения



Открывая пресс-конференцию, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии поблагодарил коллег из России за оказание помощи в тушении огня и отметил, что пожар подобного масштаба в республике произошел впервые. Пожар, по его словам, мог стать угрозой для населения республики и для Рицинского национального реликтового парка.

"Ситуация была сложная. Было необходимо принять срочные меры, все согласовать. Все службы, которые должны были быть задействованы, среагировали очень оперативно", - отметил он.

Министр отметил, что за все время тушения пожара к очагам возгорания было совершено 266 вылетов и сброшено около 1736 тонн воды. Помощь МЧС России была оказана безвозмездно.

По словам капитана самолета Бе-200 Александра Маркохая, узкие ущелья, сложный извилистый рельеф гор и сильная задымленность создавали сложности при тушении пожара в Абхазии.

"Также основные очаги возгорания находились на высотах от 500 до 1000 метров. Это достаточно высоко, а подобраться сложно. Некоторые возгорания были на отвесных скалах. Вся вода, которая попадает на очаг пожара, скатывается вниз и не успевает потушить горящие слои, поэтому приходилось поливать несколько раз", - объяснил он.

Мифы и реальность

Начальник Государственного управления по экологии и охране природы Савелий Читанава отметил, что катастрофой назвать уже потушенный пожар нельзя.

"Но ситуация была очень сложной. Погодные условия способствовали тому, что пожар должен был с каждым днем разгораться все больше, но совместными усилиями МЧС России и Абхазии удалось на сегодняшний день полностью локализовать пожар", - добавил он.

По словам Читанава, в результате того, что пожар был низовой, пострадала экосистема почвенного покрова, а обитатели леса успели вовремя спастись.

"Животному миру не было причинено серьезного ущерба. Да, были повреждены их экотопы, но, надеюсь, что эта ситуация будет вскоре исправлена", - отметил он.

На сегодняшний день оценить вред, нанесенный флоре горевших лесов, невозможно, так как необходимо произвести подробный анализ уже на месте, объяснил Читанава. По его словам, многие жители распространяли ложную информацию в социальных сетях о том, что пожары в Абхазии были верховыми, однако высокогорные хвойные деревья не пострадали.

"Был обычный низовой пожар, который сопровождался дымом. Возможно, преломление солнечных лучей могло давать неправильную неправдоподобную картину", - объяснил он.

Опроверг Читанава и слухи о том, что в результате забора морской воды самолетом Бе-200 пострадала рыба или экосистема Черного моря в Абхазии.

Еще одна распространенная версия причины пожара – желание браконьеров проложить себе путь для вырубки деревьев.

"Склоны в местах пожара слишком крутые, и поджечь в таком месте специально с целью вывоза леса нереально. Это обывательские разговоры. На этих склонах каменистая почва, и лес не представляет интереса как древесина, но как основной источник кислорода эти деревья имеют очень важное значение. Со временем будет необходимо провести мониторинг территории и узнать, сколько мы потеряли", - объяснил начальник Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.

В ходе пресс-конференции Квициния в очередной раз подтвердил, что причиной пожара стал человеческий фактор. По его словам, самовозгорание леса возможно лишь при температуре не ниже +45 градусов.

"Благодаря особенностям абхазского климата, ввиду повышенной влажности атмосферы и почвенного слоя вероятность возникновения естественных пожаров сведена к нулю", - добавил Читанава.

По окончании пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Лев Квициния вручил представителям МЧС России, участвовавшим в тушении пожара в Абхазии, благодарственные грамоты и медали "За содружество во имя спасения".

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