Лесничий Сичинава о лесных пожарах: животные бегут, но спасения из "огненного мешка" нет

Лесничий Геннадий Сичинава в беседе на радио рассказал, что он стал свидетелем того, как животные спасаются от огня в лесах Абхазии.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили неделю назад, 10 ноября. Горит сухая листва и трава.

"Мы находились на пожаре, и настолько там было задымлено, что я перепутал животное, которое сбегало подальше от пожара. Я показываю своим товарищам, что бегут зайцы, а меня, лесовода со стажем поправили, что это был молодой волк. Он перепрыгнул горевший валежник, который упал, мне показалось что это был прыжок зайца. Даже волки молодые убегают с этих мест, все животные быстро исчезают, а если они в мешок огненный попадут, то кто их спасет? Звери знают, куда бежать. Они бегут по тем местам, где сыро, природа их так научила, и зарываются в места поближе к речке. Животные не выбирают сухие места. Естественно, они вернутся в свой ареал обитания, но пока в привычном месте не возобновится растительный покров, их не видать. Когда пойдет поросль, кустарники животные смогут скрыться от хищников и тогда все наладится, но это будет примерно лет через пять", - сказал Геннадий Сичинава.

На помощь в тушении пожара в Абхазию прибыли вертолет МЧС России Ми-8 и самолет российского МЧС Бе-200.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Читайте также: