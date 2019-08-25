Подозреваемый в убийстве задержан в Гудаутском районе

Ранее сообщалось, что убийство произошло 23 августа в 12:30 в селе Мгудзырхуа, возле дома, где проживал погибший Анзор Лейба.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска МВД Абхазии задержали подозреваемого в убийстве человека, произошедшем в селе Мгудзырхуа в пятницу 23 августа, сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Гудаутском районе 24 августа сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с СГБ Абхазии задержан подозреваемый в убийстве гражданина Анзора Даратьевича Лейба, 1955 года рождения, житель села Мгудзырхуа Лейба Анри Анатольевич, 1983 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении МВД Абхазии отмечается, что при личном досмотре у задержанного изъят автомат системы Калашникова калибра 7.62 миллиметра с 27 патронами к нему.

Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства Лейба Анзора Даратьевича, а также незаконного ношения, хранения, перевозки огнестрельного оружия.

Задержанный Лейба Анри Анатольевич водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии.

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