Экспорт и контрабанда из Абхазии: таможня Сочи подвела итоги работы за девять месяцев

С января по сентябрь таможня перечислила в бюджет более 247 миллионов рублей таможенных платежей, таким образом выполнив плановое задание на 119%.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Таможня Сочи подвела итоги работы за девять месяцев 2019 года, основная масса нарушений пришлась на граждан, пытающихся провезти табачную и алкогольную продукцию из Абхазии в Россию, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

С января по сентябрь таможенными органами было возбуждено почти 1400 дел об административных правонарушениях, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма административных штрафов составила порядка два миллиона рублей. Возбуждено шесть уголовных дел, четыре из которых – по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей.

"Среди предметов правонарушений по-прежнему лидирует табачная и алкогольная продукция, которую граждане пытаются незаконно провезти в основном из Республики Абхазия в Россию. С начала этого года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Сочинской таможней возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 5000 блоков сигарет", - говорится в сообщении.

Это почти в три раза больше чем в прошлом году.

"Наблюдается резкий рост выявляемых сигарет, перемещаемых с сокрытием, по сравнению с прошлым годом больше в 16 раз", - подчеркнули в ведомстве.

Абхазия, поставляющая в Россию плодоовощную продукцию, также стала одним из основных торговых партнеров таможни наряду с Китаем, который поставляет в регион товары для отдыха и игр на открытом воздухе, Великобританией, завозящей морские яхты, и Германией, экспортирующей оборудование для пивоварен.

"Основу экспорта в регионе деятельности Сочинской таможни составляют товары народного потребления, вывозимые в Республику Абхазия", - отметили в пресс-службе управления.

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