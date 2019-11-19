Музей на колесах: на Сочинской таможне задержали коллекцию старинных денег

Всего было найдено около 6000 позиций денежных знаков как российских, так и других стран, часть из которых были выпущены более 50 лет назад.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Сотрудники Сочинской таможни изъяли на российско-абхазской границе незаконно перевозимую коллекцию старинных денег, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Мужчина пересекал российско-российскую границу на автомобиле KIA SPORTAGE, досмотрев который, инспекторы обнаружили в багажном отделении и салоне среди личных вещей сумку и два пластмассовых контейнера, в которых находились банкноты, чеки, купоны, талоны, сертификаты, облигации и боны различного номинала, размера и цвета.

Сочинской таможней задержана коллекция старинных денег © Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Сочинской таможней задержана коллекция старинных денег © Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Сочинской таможней задержана коллекция старинных денег © Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Сочинской таможней задержана коллекция старинных денег © Foto / Пресс-служба сочинской таможни 1 / 4 © Foto / Пресс-служба сочинской таможни Сочинской таможней задержана коллекция старинных денег

Водитель, гражданин России пояснил, что перемещаемый товар является его личной коллекцией, документы на него предоставить не смог.

"В настоящее время вся партия денежных знаков изъята и будет направлена на экспертизу, которая установит, являются ли они культурной ценностью и какова их стоимость", - отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Алексей Быков.

Отмечается, что перемещение через таможенную границу предметов, признанных культурными ценностями возможно исключительно при предъявлении разрешения Министерства культуры России.

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