Стрельба в Сухуме: главное

Трое неизвестных открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров в пятницу 22 ноября.

Что произошло

Днем в пятницу в Сухуме трое неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров. В городе был объявлен план "Перехват".

В результате происшествия двое погибли, еще четверо с ранениями были доставлены в больницы Сухума.

По сообщениям МВД Абхазии, один человек погиб на месте, Астамур Шамба, второй пострадавший скончался после того, как был доставлен в медучреждение, гражданин Авидзба.

Троим гражданам была оказана медицинская помощь, угрозы их жизням нет.

Изначально поступала информация о том, что официантка ресторана также скончалась во время перестрелки. Однако позже эту информацию опровергли в МВД Абхазии и приемной ЦРБ.

Сотрудница "Сан-Ремо", Доминика Акиртава, получила тяжелые пулевые ранения в голову и была доставлена в Сухумскую городскую больницу, откуда ее экстренно перевезли в отделение нейрохирургии Центральной республиканской больницы.

По последним данным на 08:00, девушка находится в крайне тяжелом состоянии. В больнице уточнили, что девушка все еще в реанимации.

Позже сотрудники МВД обнаружили в районе Депо Сухума горящий автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в нападении.

© Foto / соцсети Сгоревший автомобиль на котором неустановленные лица скрылись с места

Что известно о Доминике

Как рассказали сотрудники ресторана "Сан-Ремо", Доминика работала там пару месяцев. Когда началась перестрелка, она находилась на улице, обслуживала посетителей ресторана.

Ее коллеги уточнили, что у нее была семья, есть ребенок.

Это последняя публикация Доминики Акиртава в ее профиле в "Вконтакте", сделанная ночью 21 ноября.

Заседание Совбеза

Днем в пятницу президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совбеза в связи с происшествием в Сухуме днем в пятницу.

Глава государства поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности.

Хаджимба также потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Абхазии.

Глава МВД республики Гарри Аршба доложил президенту, что весь личный состав ведомства поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности.

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