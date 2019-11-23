Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Сухуме

Стрельба произошла на набережной Махаджиров в Сухуме в пятницу 22 ноября, в результате двое погибли, трое были ранены.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Пострадавшие в результате стрельбы на набережной Махаджиров в пятницу 22 ноября были доставлены в больницы города Сухум.

Доминика Акиртава, пострадавшая во время перестрелки, находится в тяжелом состоянии в реанимации Центральной республиканской больницы, сообщили корреспонденту Sputnik Абхазия в приемной ЦРБ.

"Девушка пока так же, находится в реанимации, в тяжелом состоянии", - сообщила дежурная медсестра.

По словам медперсонала, состояние другого пострадавшего во время происшествия возле "Сан-Ремо", стабильное. Его из реанимации ЦРБ перевели в отделение травматологии.

Еще один раненый попал в Сухумскую городскую клиническую больницу. Его состояние, как рассказали в медучреждении, удовлетворительное.

По предварительным данным, в 14:40 в Сухуме на проспекте Леона трое неизвестных в масках подъехали на автомобиле к ресторану и открыли стрельбу из автоматов.

По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Авидзба (имя пока не уточняется). Еще три человека были ранены и доставлены в больницы города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль подозреваемых был обнаружен горящим в районе сухумского депо. Преступников пока задержать не удалось. МВД Абхазии продолжает мероприятия по задержанию лиц, причастных к преступлению.

Читайте также: