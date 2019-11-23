Трех жительниц села Пшап задержали по подозрению в разбое

Преступление было совершено в селе Пшап Гулрыпшского района в ночь на 19 ноября. Одна из подозреваемых в преступлении несовершеннолетняя.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Трех жительниц села Пшап задержали по подозрению в разбойном нападении, совершенном в селе Пшап Гулрыпшского района. Об этом сообщается на официальной странице МВД Абхазии в Facebook.

По данным правоохранительных органов, в ночь на 19 ноября трое на тот момент неизвестных ворвались в дом пожилой женщины, 1938 года рождения. Нападавшие нанесли женщине множественные удары по голове стеклянным графином и деревянным колом.

Преступницы украли из дома пострадавшей 30 тысяч рублей и скрылись с места преступления. Потерпевшую доставили в военный госпиталь Минобороны Абхазии.

В тот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска МВД Абхазии задержали жительниц села Пшап - Ангелину Кешещян, 2003 года рождения, Карину Таросян, 1994 года рождения, Эдуарду Джансузян, 1999 года рождения.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, совершенный с незаконным проникновением в жилище".