Состояние раненной в Сухуме Доминики Акиртава остается крайне тяжелым

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Состояние Доминики Акиртава остается крайне тяжелым, сообщили корреспонденту Sputnik Абхазия в приемном покое Центральной республиканской больницы.
"Состояние Доминики Акиртава без изменений, крайне тяжелое", - рассказали в медучреждении.
Днем в пятницу в Сухуме не менее четырех неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров. В городе был объявлен план "Перехват".
В результате происшествия один человек, Астамур Шамба, погиб на месте, второй пострадавший, Алхас Авидзба, скончался после того, как был доставлен в медучреждение. По уточненным данным, трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума.
Тяжелое пулевое ранение в голову получила работница ресторана Доминика Акиртава, 1998 года рождения, которая сейчас находится в коме в реанимации Республиканской больницы.
Также в ЦРБ был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизням не угрожает опасность.
С места преступления изъяты образцы крови и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца.
В пятницу в 16:00 оперативниками был обнаружен горящий автомобиль марки "Тойота Марк-2" белого цвета на заброшенной территории депо железнодорожного вокзала в Сухуме. Из салона автомобиля были изъяты четыре "Калашникова".
- Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"© Sputnik
- Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"© Sputnik
- Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"© Sputnik
- Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"© Sputnik
- Сгоревший автомобиль на котором неустановленные лица скрылись с места© Foto / соцсети
В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.
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