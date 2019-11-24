Состояние раненной в Сухуме Доминики Акиртава остается крайне тяжелым

Официантка ресторана "Сан-Ремо" получила пулевое ранение в голову при стрельбе на набережной Сухума 22 ноября, она находится в коме.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Состояние Доминики Акиртава остается крайне тяжелым, сообщили корреспонденту Sputnik Абхазия в приемном покое Центральной республиканской больницы.

"Состояние Доминики Акиртава без изменений, крайне тяжелое", - рассказали в медучреждении.

Днем в пятницу в Сухуме не менее четырех неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров. В городе был объявлен план "Перехват".

В результате происшествия один человек, Астамур Шамба, погиб на месте, второй пострадавший, Алхас Авидзба, скончался после того, как был доставлен в медучреждение. По уточненным данным, трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума.

Тяжелое пулевое ранение в голову получила работница ресторана Доминика Акиртава, 1998 года рождения, которая сейчас находится в коме в реанимации Республиканской больницы.

Также в ЦРБ был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизням не угрожает опасность.

С места преступления изъяты образцы крови и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца.

В пятницу в 16:00 оперативниками был обнаружен горящий автомобиль марки "Тойота Марк-2" белого цвета на заброшенной территории депо железнодорожного вокзала в Сухуме. Из салона автомобиля были изъяты четыре "Калашникова".

Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо" © Sputnik

Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо" © Sputnik

Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо" © Sputnik

Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо" © Sputnik

Сгоревший автомобиль на котором неустановленные лица скрылись с места © Foto / соцсети 1 / 5 © Sputnik Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"

В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

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