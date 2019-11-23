Мужчина убит в результате семейного конфликта в Гудауте 

Сообщение об происшествии поступило в дежурную часть Гудаутского РОВД в 6:00 утра в субботу 23 ноября, на место выехала оперативно-следственная группа.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Мужчина был убит в ходе семейного конфликта в Гудауте в субботу 23 ноября, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.

"В городе Гудаута по улице Зухба произошло убийство. На место происшествия выехала оперативная группа, которая установила, что в период времени с 4:00 до 6:00 утра гражданин Тимур Чичба, 1977 года рождения, находясь у себя дома, из имеющегося охотничьего ружья, произвел выстрел в двоюродного брата супруги, Тимура Котуа, 1991 года рождения", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что от полученных ранений в область шеи Котуа скончался на месте. Как объяснили в пресс-службе, убийство произошло из-за семейного конфликта.

"В семье Чичба между супругами происходили частые конфликты по поводу детей. Основная причина преступления – бытовая", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На данный момент Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело. Оперативниками принимаются меры по задержанию Тимура Чичба.

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