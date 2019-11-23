17:45 23 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.71
  • EUR70.52
Поиск

Мужчина убит в результате семейного конфликта в Гудауте 

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
Получить короткую ссылку
112301
Sputnik Абхазия

Сообщение об происшествии поступило в дежурную часть Гудаутского РОВД в 6:00 утра в субботу 23 ноября, на место выехала оперативно-следственная группа. 

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Мужчина был убит в ходе семейного конфликта в Гудауте в субботу 23 ноября, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии. 

Статистика преступлений в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Криминогенная обстановка в Абхазии за 10 лет

"В городе Гудаута по улице Зухба произошло убийство. На место происшествия выехала оперативная группа, которая установила, что в период времени с 4:00 до 6:00 утра гражданин Тимур Чичба, 1977 года рождения, находясь у себя дома, из имеющегося охотничьего ружья, произвел выстрел в двоюродного брата супруги, Тимура Котуа, 1991 года рождения", – сказали в ведомстве. 

Отмечается, что от полученных ранений в область шеи Котуа скончался на месте. Как объяснили в пресс-службе, убийство произошло из-за семейного конфликта. 

"В семье Чичба между супругами происходили частые конфликты по поводу детей. Основная причина преступления – бытовая", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

На данный момент Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело. Оперативниками принимаются меры по задержанию Тимура Чичба.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Стрельба в Сухуме: фотографии с места происшествия
Маджид Омаров
Горская закалка: дедушка из Дагестана каждый день занимается спортом
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться