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Репетиция спектакля Берег неба в Абхазском драматическом театре

"Лучший актерский ансамбль": Абхаздрам получил награду на фестивале в Нальчике

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Международный театральный фестиваль "Южная сцена", в котором участвовал Абхазский Госдрамтеатр имени Чанба, проходил в Кабардино-Балкарии с 17 по 22 ноября.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский Государственный драмтеатр имени Чанба наградили дипломом "Лучший актерский ансамбль" на фестивале "Южная Сцена", об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщила замдиректора театра по связям с общественностью и СМИ Шарида Тужба. 

"Наш театр закрывал фестиваль спектаклем "Берег неба" режиссера Валерия Кове. Блестящая игра и великолепная режиссура не оставили зрителей равнодушными, звучали продолжительные овации. Наши артисты вновь признаны лучшими и награждены дипломом "Лучший актерский ансамбль", - подчеркнула Тужба. 

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Публикация от Абхазгосдрамтеатр (@apsuatheatre)

Международный театральный фестиваль "Южная сцена" проходил с 17 по 22 ноября. В нем приняли участие театры из Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края, Северной и Южной Осетии и Чеченской Республики. 

В рамках фестиваля проходили круглые столы, на которых обсуждали развитие национальных драматических театров в современных условиях, мастер-классы по актерскому мастерству под руководством доцента кафедры режиссуры и драмы ГИТИСа Екатерины Гранитовой-Лавровской. 

"Южная сцена" - это уже второй фестиваль, в котором Абхазский Госдрамтеатр участвует за последний месяца. В начале ноября актеры театра показали премьеру спектакля "Берег неба" на фестивале "Сцена без границ", где они также были удостоены номинации "Лучший актерский ансамбль". 

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