Безголосые, но счастливые: РУСДРАМ в Кирове дал два спектакля в один день

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера продолжает российские гастроли. Труппа театра на автобусе, проехав шесть часов по заснеженной дороге, прибыла из Сыктывкара в дождливый Киров.

О том, как прошли подготовка и показ спектаклей "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком" и "Хаджи-Мурат" в Кирове 6 ноября, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

- Сколько ты заплатил, чтобы оказаться на афише "Хаджи-Мурата"? Признавайся! - подначивали артисты РУСДРАМа актера Аслана Киут при подходе к Кировскому драмтеатру.

Дело в том, что на афише спектакля в Кирове изображен не главный герой Осман Абухба, а Аслан в образе графа Воронцова. Помощник гендиректора Дэниел Яковиди оправдывался тем, что отправил все фотографии организаторам гастролей, а те уже сами выбирали.

© Foto/ Ираклий Хинтба Аслан Киут в образе Воронцова на афише спектаклей

Успеть за артистами

Среди подруг считается, что я быстро хожу. Но догнать актеров, спешащих на репетицию, оказалось сложно. Распорядок, как в армии, если сказано, что начало в 9 утра, значит артисты будут на месте.

Кировский драматический театр – один из старейших в России, основан в 1877 году. Какое старое здание, удивлялись актеры, оказавшись в театральных коридорах.

"Лестничные пролеты и стены здания со служебного входа мне напомнили сухумскую городскую больницу и неотремонтированную поликлинику", - заметила актриса Лоида Тырба.

Девушка отправилась в свою гримерку, а вот мужская была закрыта и ребята пошли на поиски ключей.

"Меня пол-Абхазии видели обнаженным, чего мне здесь стесняться, переоденусь в коридоре", - услышала позади голос Аслана Киут, который в спектакле "Визит старой дамы" в образе черного барса выходит на сцену с обнаженным торсом, демонстрируя натренированное тело.

В зрительном зале Кировского театра 700 мест. Это самая большая аудитория, перед которой доводилось выступать актерам РУСДРАМа.

"Амра, напишите, что нам очень понравился зал, - обратился Осман Абухба, завидев издалека.

Актеры уже сами дают комментарии и делятся впечатлениями, не дожидаясь вопросов, облегчая тем самым мне работу, не приходится уговаривать каждого, заверяя, что ничего не напутаю.

"Несмотря на то, что большой зал, здесь уютно, чувствуешь, что находишься именно в театре. Но здание очень старое и требует ремонта. Не хватает руки Ираклия Ревазовича (Хинтба, гендиректор РУСДРАМа - ред.)", - отметил Абухба.

"Сюда бы люстру еще большую из Абхазского театра", - оценивая высоту потолка, пошутил Инал Инапха.

© Foto/ Ираклий Хинтба "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком"

Художник-постановщик "Сказки о том, как волк Абга стал рыбаком" Виталий Кацба, осваивая каждую новую сцену, переживает, как будут выглядеть его декорации.

"Село конкретно, как будто делал декорации для этого театра, - с радостью сказал он. – Переживал за залы именно в Сыктывкаре и в Кирове, тем более столько зрителей, а в Москве зал приближен к нашему, там будет полегче", - сказал он.

Греческая "хамса"

В детском спектакле есть интерактив с залом, где волка Абгу учат ловить рыбу. На репетиции в зале сидели только создатели спектакля и помощник гендиректора Дэниел Яковиди. Больше "ловить" было некого. Выбор пал на "греческую хамсу", как пошутили актеры, намекая на национальность Дэниела. Молодой человек до 20 лет жил с родителями в Греции, переехал в Абхазию не так давно. Он рассказывает, что русский язык выучил только в Абхазии. Родители наняли ему репетитора, и еще он попал в очень хорошую компанию.

"Круг общения у меня сложился хороший, отличные друзья. Помогали во всем, и я адаптировался, выучил язык и смог поступить на иностранный факультет Абхазского госуниверситета", - вспоминает он.

Во время шестичасового пути на автобусе из Сыктывкара в Киров, видела, что Яковиди читал книгу "Герой нашего времени" Лермонтова, по которой в театре Искандера осенью запланирована премьера в постановке режиссера Антона Киселюса.

"Антон рассказывал, что много раз перечитывает это произведение. Он же готовится, в поиске. Говорит, уже снится "Герой нашего времени". И он высказал такую мысль, которая мне запомнилась: "Лучший способ фиксации подсознания – это творчество". В его случае постановка спектаклей", - сказал помощник гендиректора.

Коньяк для связок

В Кирове в детской сказке играл другой состав, в роли коровы Таты была Милана Ломия. Гримируя себя, она призналась, что уже с мая после спектакля "Игрок" у нее пропал голос.

"В Абхазии у нас нет фониатора. Вот записалась в Москве, схожу после нашего показа "Визита". Я позвонила своей преподавательнице в Театральном институте имени Щукина, чтобы посоветовала мне хорошего специалиста. Она мне говорит: "Ты, наверное, редко играешь и за раз сорвала голос". Я столько смеялась, когда услышала это", - с улыбкой вспоминает она.

А после снежного и морозного Сыктывкара у многих актеров сели голоса. Кирилл Шишкин знает моментальный метод восстановления.

"Двадцать граммов коньяка с медом, разогретые в микроволновке, помогают связкам вернуть голос на один спектакль. Но потом опять пропадает, и надо все равно принимать лекарства", - пояснил он.

Волк в Кирове

Перед "Сказкой о том, как волк Абга стал рыбаком" режиссер спектакля Джамбул Жордания за кулисами давал последние наставления.

"Похулиганьте. Жанр игры мультяшно-клоунский", - сказал он. Собрались с актерами в символический круг.

Удача и успех сопутствовали на первом показе искандеровцев в Кирове. В зале было много детей, и все они без стеснения живо реагировали на реплики и включались в интерактив с актерами. Некоторые даже смогли попасть за кулисы и сфотографироваться с понравившимися персонажами.

© Foto/ Ираклий Хинтба Зрители на спектакле "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком"

Жительница Кирова Евгения Земцова привела в театр свою пятилетнюю дочь.

"Меня зовут Арина, но папа называет Юлия. У меня два имени, - бойко ответила девочка. – Мне понравилась корова. И хочу сфотографироваться, надев ее рога".

Актриса Милана Ломия выполнила пожелание Арины. Но девочке повезло вдвойне. В костюмерной оказались и волк, и утка, с которыми она с радостью сфотографировалась.

Магия "Хаджи-Мурата"

В тот же день вечером в Кировском драматическом театре при аншлаге показали "Хаджи-Мурата" режиссера Адгура Кове.

По словам актера Эмиля Петрова, спектакль "Хаджи-Мурат" особенный.

"В спектакле режиссер предложил совершенно другое существование, непривычное, не как в других спектаклях. Основной страх актера – это забыть свой текст. В "Хаджи-Мурате" много хореографии, пластики. Тело запоминает движения. Диалогов меньше, чем пластики. И мне такое на сцене близко, люблю больше двигаться, чем излагать текст на месте. И зритель воспринимает по-другому, на чувственном уровне", - заметил он.

Для Эмиля Петрова это уже четвертые гастроли в труппе РУСДРАМа

"Совместная деятельность и работа всегда сближают, а когда выезжаешь всем коллективом, отношения становятся еще сплоченнее", - подчеркнул актер.

Лоида Тыркба ради спектаклей научилась сама себе заплетать косы.

"Во время репетиций в "Хаджи-Мурате" в сцене, где нас всех в вагоне отправляют в изгнание, я должна была перевернуться, а в это время на мои волосы кто-то сел. Тогда хореограф спектакля потребовала, чтобы я что-то сделала со своими длинными волосами. С тех пор заплетаю", - вспоминает Лоида.

Спектакль "Хаджи-Мурат" РУСДРАМа из всего репертуара театра относится к постановкам, который больше всего оценен именно зарубежной публикой. Неоднократное приглашение на фестивали, реакция аудитории и отзывы зрителей подтверждают это. Кировчане тоже приняли магию "Хаджи-Мурата". Заслуженная артистка России Маргарита Конышева была одной из них.

"Очень хороший спектакль, настолько эмоциональный, что я в конце чуть не разревелась. Действительно был настолько эмоционально заразителен, ярок, и впечатление такое. Вы обратили внимание, какая звенящая тишина была в зале? Потому что люди смотрели, что же будет дальше, а это кто, а это откуда", - сказала Конышева.

Татьяна Ершова была впечатлена, по ее словам, неожиданным способом показать произведение русского писателя.

"Не могла даже представить, что Толстого можно в такой интерпретации представить и на одном дыхании показать. Прежде чем прийти на спектакль, перечитала. Единственное, не могла узнать, кто в рубище. Оказывается, это сам Толстой. В восторге от спектакля, замечательно", - отметила зрительница.

Студент Кировского колледжа культуры Павел Пасынков признался, что "впервые увидел подобного рода изумительное представление".

"Начало было, как и многим, наверное, непонятным. Когда мужчина сидит в спортивной форме, думаешь, к чему это все. Потом, когда в сценических костюмах вышли, понятно стало, кто есть кто. Хорошие костюмы у всех. Понравилось, мы с товарищем обсуждали, семь из десяти поставили бы", - оценил студент.

Александр Гунин отметил синхронность актеров в игре и пластических номерах спектакля.

"Хорошо отрепетировано и поставлено. Суть спектакля – дружба между народами. Нет войне. Мир, любовь, жизнь – это всегда лучше", - сказал зритель.

Зрительница Наталья заметила, что поначалу ей было трудновато воспринимать спектакль, а потом стало понятно.

"Конечно, надо было бы подготовиться и почитать. После спектакля уже точно почитаю, - призналась зрительница Наталья. - Главный герой, как медленно все там передвигалось, как показывали его переживания. Пробила, прям, музыка, контраст - тут и народная музыка, и современная, и даже резко пошел рок. И этот свет колеса, который ослепляет зрителя, и актер, который спускается в зал и, как Моисей, ведет всех вниз со сцены. Какие-то переплетения, образы проносятся в голове. Произвели впечатление".

Лариса Кузнецова Надежда Северова считает, что в спектакле и вовсе можно было обойтись без слов, так как сюжет толстовской повести становится понятен сразу тому, кто читал.

"Тут язык жестов, тела. Мне очень понравился спектакль, необычно поставлен, непривычно так. Актеры задорные все. Впервые на таком спектакле. Прекрасно. Молодцы, неплохой театр", - сказала Надежда.

Учительница Ольга Сердюк рассказала, что ожидала увидеть классическую постановку по мотивам повести Льва Толстого.

"Ждали классики, а когда поняла, что это хореографическая постановка, начала воспринимать по-другому. И в целом, мы говорим о том, что интересный замысел, интересная постановка. И наши братья абхазцы на высоте!" - отметила зрительница.

Мария Сулейманова не читала произведение, но, по ее словам, ее муж Марат, выходец с Кавказа, подсказывал ей сюжетную линию.

"Очень сильные впечатления, даже прослезилась, когда танцевал мальчик, сын Хаджи-Мурата, - заметила она. - Он появляется ненадолго, как сон отца, как я поняла".

Людмила Маслова обратила внимание на сценографию, свет и костюмы.

"Мурашки по коже пробежали в какой-то момент", - сказала она.

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