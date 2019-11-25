Вина листоблошки: в Госинспекции объяснили запрет на вывоз эвкалипта из Абхазии

Вывоз любого вида эвкалипта из Абхазии запретили в связи с угрозой массового распространения карантинного вредителя офелимуса-листоблошки.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Начальник Госинспекции Абхазии по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал корреспонденту Sputnik, что послужило причиной запрета на вывоз эвкалипта из Абхазии.

"Распоряжение Кабинета министров Абхазии о запрете на вывоз из республики эвкалипта было принято еще в 2001 году. В связи с угрозой распространения вредителя, так называемой эвкалиптовой листоблошки (офелимуса), мы решили снова напомнить людям о существовании такого запрета", - отметил Джинджия.

Масштабы распространения вредители на территории Абхазии, пока не установлены. Этим занимаются специалисты Госинспекции по карантину растений, сказал Джинджия. Он также добавил, что бороться с листоблошкой можно, но сложно из-за высоты и размеров эвкалиптов.

"Пограничным карантинным фитосанитарным инспекторам контрольно-пропускных пунктов "Псоу" и "Гал" Госинспекции Республики Абхазии по карантину растений запретить трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории Республики Абхазия", - говорится в приказе начальника Госинспекции.

Контроль за исполнением приказа возложен на и.о. заместителя начальника Госинспекции Алмасхана Кецба и начальников пограничных карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктов "Псоу" и "Гал".

Офелимус – представитель перепончатокрылых насекомых, паразитирует на эвкалипте, образуя галлы - патологические образования на обеих сторонах листа растения. Отличительные признаки поражения - листья эвкалипта покрываются белыми пятнами, со временем они высыхают и выпадают. В большей части поражаются ветви и листья нижнего яруса. Взрослые деревья не погибают, но их рост и развитие приостанавливается. Если вредитель атакует молодые насаждения, они могут погибнуть.

Живет эвкалиптовая листоблошка не больше 10 дней, но за это время самка может отложить до 700 яиц.

Впервые появление этого вредителя в Абхазии зафиксировали еще в апреле 2019 года в Гагре.

Читайте также: