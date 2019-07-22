Теперь листоблошка: в Абхазии обнаружили нового эвкалиптового вредителя

Эвкалиптовая листоблошка попала в Абхазию из Сочи, куда была завезена для озеленения города перед Олимпийскими играми 2014 года.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухуме и Новом Афоне зафиксированы случаи поражения эвкалиптов новым видом вредителя – эвкалиптовой листоблошкой, сообщил Sputnik заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.

По словам специалиста, первые случаи поражения были обнаружены в Абхазии в начале июля. Вредитель попал в Абхазию из Сочи. Его завезли вместе с посадочным материалом для озеленения города перед Олимпийскими играми. Родина листоблошки – Австралия.

Эвкалиптовая листоблошка неприметная, светло-зеленого или бежевого цвета, всего 2-3 миллиметра в диаметр. Отличительные признаки поражения - листья эвкалипта покрываются белыми пятнами, со временем они высыхают и выпадают. Само дерево не страдает от вредителя.

По словам Кирия, основной способ борьбы с листоблошкой – использование местных энтомофагов.

"К счастью, мы замечаем, активное поедание птицами вредителя. Есть надежда, что местные энтомофаги подключатся к уничтожению вредителя. Сам по себе он съедобен и не токсичен для них", - отметил Кирия.

Кроме того, по словам специалиста, теоретически существует возможность обработки деревьев химическими препаратами, пестицидами. Однако эвкалипты растут в городской черте и проводить масштабную химическую обработку в таких условиях невозможно. Распыляется огромное количество пестицидов, что недопустимо в жилых районах, объяснил он.

Живет эвкалиптовая листоблошка не больше 10 дней, но за это время самка может отложить до 700 яиц. Кирия отметил, что проблема распространения насекомого касается всей прибрежной территории Абхазии, так как эвкалипты произрастают от Гагры до Гала.

Ранее Sputnik сообщал о появлении в республике инвазивного вредителя, офелимуса, также поражающего эквалипты. Зараженные офелимусом эвкалипты зарегистрированы в Гагре. По словам директора Института экологии Абхазии Романа Дбар, вредитель впервые был выявлен в Сочи около пяти лет назад, куда попал вместе с посадочным материалом.

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