Кварчия о криминогенной ситуации в Абхазии: так дальше продолжаться не может

Спикер Парламента Валерий Кварчия на заседании по поводу перестрелки в Сухуме, в результате которой два человека погибли и трое ранены, отметил, что система взаимоотношений правоохранительных органов и исполнительной власти в стране дает сбой.

Заседание Парламента Абхазии с участием представителей правоохранительных органов в связи со стрельбой на набережной Сухума, в результате которой погибли двое и трое были ранены, прошло в среду 27 ноября.

Открывая заседание, председатель Народного Собрания Валерий Кварчия отметил, что произошедшим возмущена вся Абхазия.

"Так нельзя поступать с людьми, так нельзя относиться к людям, так нельзя относиться к закону. Значит, есть определенная категория людей, для которой наши законы ничего не означают. У них есть свои законы, по которым они действуют. Мы ужесточали законы, улучшали работу ГАИ, повысили зарплату судьям, но все это не дало результат. Если не ухудшилась ситуация, то не улучшилась. После этих событий Парламент упрекают, может, и правильно делают, в том, что мы не приняли законопроект об организованной преступности. Мы, конечно, вернемся к этому закону. Я бываю на заседаниях Совбеза, где президент дает указания. Все уместно. А на самом деле никакого исполнения на местах. Мы называем имена людей, которые совершили тяжкое преступление, но через два-три месяца эти люди спокойно гуляют по улицам города. Люди не понимают, почему так происходит. Сколько вопросов у наших людей, у меня лично, у наших депутатов. Так дальше продолжаться не может!" - сказал Кварчия.

Спикер Парламента отметил, что существующая система взаимоотношении правоохранительных органов и исполнительной власти дает сбой.

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