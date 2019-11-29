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Житель Гагры госпитализирован с пулевыми ранениями после ссоры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Мужчина получил ранения грудной клетки и таза, после оказания помощи в больнице Гагры его вывезли на территорию России.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Житель Гагры 1975 года рождения госпитализирован после ссоры, закончившейся стрельбой, рассказали Sputnik Абхазия в пресс-службе МВД республики.

Там уточнили, что инцидент произошел накануне на улице Саят-Нова примерно около трех часов дня.

"На почве внезапно возникшей ссоры гражданин Барциц Д. Ш., 1959 года рождения, произвел выстрелы из пистолета пока неустановленного образца в пострадавшего, после чего с места происшествия скрылся. На месте изъяты четыре стреляные гильзы, которые отправлены на баллистическую экспертизу. Приняты оперативно-розыскные меры по установлению местонахождения гражданина Барциц Д. Ш. и его задержания",  - сказали в пресс-службе.

Пострадавший был доставлен в Гагрскую больницу с огнестрельным ранением в область грудной клетки и тазобедренного сустава, после оказания медицинской помощи он был вывезен на территорию России.

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Теги:
Абхазия, Гагра, стрельба


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